Equipements – Conception

Fourniture – Montage d’installations

pour l’Electrification de Villages en Gambie, en Guinée Bissau et au Mali

(Sans pré-qualification)

N°: NG-ECOWAS-DEM-197717-CW-RFB

Client/Maitre d’ouvrage :Unité de Mise en Œuvre du Projet (UMOP) de la Gambie, du Mali et de la Guinée-Bissau ainsi que l’Unité Régionale de Coordination à la Commission de la CEDEAO

Projet : PROJET RÉGIONAL D’ACCÈS À L’ÉLECTRICITÉ DE LA CEDEAO (ECOWAS-REAP) – Phase 1 Projet N° P164044

Intitulé du Marché :CONCEPTION, FOURNITURE ET MONTAGE D’INSTALLATIONS POUR L’ELECTRIFICATION DE VILLAGES EN GAMBIE, EN GUINEE BISSAU ET AU MALI

Pays : Gambie, Guinée-Bissau et Mali

Accord de financement : IDA D4080 – 6352GW/D406GW – 6353-ML/D409ML

Date de publication :10 décembre 2020

Les Républiques de la Gambie, de la Guinée Bissau et du Mali (ci-après dénommé le « Client »ont reçu respectivement des prêts et/ou dons de l’Association Internationale de Développement (IDA) (la « Banque ») en vue de financer le coût du PROJET RÉGIONAL D’ACCÈS À L’ÉLECTRICITÉ DE LA CEDEAO (ECOWAS-REAP)et ont l’intention d’utiliser une partie de cesfonds pour effectuer des paiements au titre des Marchés de Conception, Fourniture et Montage d’installations pour l’Electrification de villages en Gambie, en Guinée Bissau et au Mali.Pour ces Marchés, l’Emprunteur effectuera des paiements en recourant à la méthode de décaissement par Paiement Direct, comme définie dans les Directives de la Banque Mondiale applicables aux Décaissements dans le cadre de Financements de Projets d’Investissement, à l’exception des paiements pour lesquels le marché stipule que le paiement sera effectué par crédit documentaire.

Le Client sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour exécuterles travaux de construction de réseaux de distribution d’électricité en Gambie, en Guinée Bissau et au Mali répartis en trois lots et comprenant, à titre indicatif, les quantités de travaux projetées ci-après:

Les prestations objet du présent appel d’offres se composent de trois (3) lots distincts répartis comme suit :

Lot 1 : Conception, Fourniture et Installation pour l’Electrification de villages enGambie

laconception (mise à jour des études des réseaux MT et BT) et, à titre indicatif, la fourniture et l’installation de ce qui suit qui est basé sur ces études ;

lafourniture et l’installation de 496 km de lignes moyenne tension triphasé (MT) de 33/30 kV,

la fourniture et l’installationde 316postes de distribution triphasé 33/30 kV / 415 V,

lafourniture et l’installation de 1200 km de lignes basse tension (BT) de 415 V,

la fourniture et l’installation d’équipements terminaux de raccordement, notamment de points de raccordement, de compteurs intelligents pour gros clients, de compteurs à prépaiements, ainsi que de tableaux de comptage pré câblés pour une clientèle de plus de 52 000 foyers en basse tension.

Le délai d’exécution des travaux est de vingt-quatre (24) moisà compter de la date de mise en vigueur.

Lot 2 : Conception, Fourniture et Installation pour l’Electrification de villagesen Guinée Bissau. Ce lot comprend une distribution en triphasé et en monophasé avec neutre à la terre et distribué dit système “MALT”.

la conception (mise à jour des études des réseaux MT et BT et pour la distribution en triphasé et la distribution MALT) et, à titre indicatif, la fourniture et l’installation de ce qui suit qui est basé sur ces études ;

lafourniture et l’installationde 1716 km de lignes moyenne tension (MT) triphasé de 30 kV, certaines avec neutre distribué et d’autres sans neutre distribué,

lafourniture et l’installationde 74 km de lignes moyenne tension (MT) monophasé de 17.32 kV avec un neutre distribué,

lafourniture et l’installationde 149postes de distribution triphasé 30 kV / 400 V,

lafourniture et l’installationde 77postes de distribution monophasé MALT 17,32 kV / 230 V,

lafourniture et l’installationd’un total de 931 km de lignes basse tension (BT) de 400-230 V, en monophasé avec neutre ou en triphasé avec neutre,

la fourniture et l’installation d’équipements terminaux de raccordement, notamment de points de raccordement, de compteurs intelligents pour gros clients, de compteurs à prépaiements, ainsi que de tableaux pré câblés pour une clientèle de plus de 35 000 foyers basse tension.

Le délai d’exécution des travaux est de vingt-quatre (24) moisà compter de la date de mise en vigueur.

LOT 3 : Conception, Fourniture et Installation pour l’Electrification de villagesau Mali. Ce lot comprend une distribution en triphasé et en système MALT

la conception (mise à jour des études des réseaux MT et BT pour la distribution en triphasé et la distribution MALT) et, à titre indicatif, la fourniture et l’installation de ce qui suit qui est basé sur ces études ;

la fourniture et l’installation de 2583 km de lignes moyenne tension (MT) triphasé de 30 kV,certaines avec neutre distribué et d’autres sans neutre distribué,

lafourniture et l’installation de 92 km de lignes moyenne tension (MT) monophasé de 17.32 kV avec un neutre distribué,

lafourniture et l’installation de 484 postes de distribution triphasé 30 kV / 400 V,

lafourniture et l’installation de 176postes de distribution monophasé 17.32 kV / 230 V en système MALT,

lafourniture et l’installation de 1478 km de lignes basse tension (BT) avec neutre distribué de 400-230V (en triphasé ou en monophasé),

la fourniture et l’installation d’équipements terminaux de raccordement, notamment des points de raccordement, des compteurs intelligents pour gros clients, des compteurs à prépaiements ainsi que des tableaux pré câblés pour plus de 70 000 foyers basse tension.

Le délai d’exécution des travaux est de trente (30)moisà compter de la date de mise en vigueur.

Un Soumissionnaire peut présenter une offre pour un ou plusieurs lots, comme précisé dans le Document d’Appel d’Offres. Des Soumissionnaires désirant offrir un rabais dans le cas où plusieurs marchés leur seraient attribués, seront autorisés à le faire, mais ils devront indiquer ces rabais dans le Formulaire d’Offre et bien entendu prouver leur capacités techniques et financières à réaliser simultanément ces différents lots.

La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en recourant à un Appel d’Offres International (AOI) telle que définie dans le « Règlement applicable aux Emprunteurs – Passation des Marchés dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement – Fournitures, Travaux, Services Autres que des Services de Consultants et Services de Consultants édition de Juillet 2016, révisée en Novembre 2017 et Août 2018de la Banque Mondiale (« le Règlementde passation des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de passation des marchés.

Les Soumissionnaires peuvent obtenir des informations auprès de l’Unité Régionale de Coordination (URC) à l’adresse ci-dessus suivante :[email protected]; [email protected]

Le Dossier d’Appel d’offres en languesFrançaise et Anglaiseassocié au présent Appel d’offres est disponible gratuitement au lien suivant : https://www.dropbox.com/sh/gdn04nrmafs1ry0/AACGBuT3K_nb2o5xCPOVXQpsa?dl=0

Les Soumissionnaires intéressés et éligibles enverront un courrier électronique à [email protected]avec copieà [email protected]ahoo.fr;[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected] lequel ils indiqueront leurs coordonnées complètes. Ces coordonnées seront utilisées pour les communications ultérieures sur le dossier d’appel d’offres dont les clarifications, Addenda du dossier d’appel d’offres et les liens pour la réunion préparatoire et pour l’ouverture publique des offres par vidéoconférence.

Les offres devront être remises par voie électronique selon la procédure détaillée à l’IS 23.1 de la Section II du Dossier d’Appel d’offres au plus tard le 25 Janvier 2021 à 14 heures 00 minute GMT. Toute offre arrivée après l’expiration du délai limite de remise des offres sera écartée. Les offres seront ouvertes le 25 janvier 2021 à 15 heures 00 minute GMTen présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes ayant choisi d’assister à l’ouverture. Le lien de la séance d’ouverture sera adressé par email aux soumissionnaires après soumission de leur offre.

La période de validité des offres est de 120 jours à partir de la date limite de leur dépôt et ces offres devront être accompagnées d’une Garantie d’offre qui devra demeurer valable 28 jours à compter de l’expiration de la durée de validité des offres d’un montant,en Dollars US ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible, de :

Lot 1: Un Million Trois Cent Mille (1 300 000) dollars US ;

Lot 2 : Neuf Cent Quarante Mille (940000) dollars US ;

Lot 3 : Un million Sept Cent Mille (1 700 000) dollars US.

Les exigences en matière de qualification sont précisées à la section III du DAO.

Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les propriétaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres

ENERGIE DU MALI SA

PROJET DE CONSTRUCTION DU TRONCON NORD DE LA BOUCLE 225 KV AUTOUR DE BAMAKO

AMI N° 20 – 005 / DEPS / EDM SA du 23/11/2020

ADDITIF N°1

AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS

SERVICE DE CONSULTANT POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE

SUPERVISION , SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU TRONCON NORD DE LA BOUCLE 225 KV AUTOUR DE BAMAKO

Objet : Report de la date de dépôt des offres

La date limite de dépôt des manifestations d’intérêt initialement prévue pour le 18 Décembre 2020 est reportée au 07 janvier 2021 à la même heure.

Le Directeur Général

Oumar DIARRA

PROJET D’ELABORATIONDU CODE DE RESEAUDANS LE PERIMETRE DE CONCESSION DE EDM-SA

AMI N° 20 – 004 / DEPS / EDM SA du 23/11/2020

ADDITIF N°1

AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET

SERVICE DE CONSULTANT POURL’ELABORATIONDU CODE DE RESEAU DANS LE PERIMETRE DE CONCESSION DE EDM-SA

Objet : Report de la date de dépôt des offres

La date limite de dépôt des manifestations d’intérêt initialement prévue pour le 18 Décembre 2020 est reportée au 07 janvier 2021 à la même heure.

Le Directeur Général

Oumar DIARRA

