Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, relatif aux événements de Fana, où la population est sortie hier pour protester et incendier la brigade de la gendarmerie et d’autres services publics en vue de manifester sa colère devant l’inertie des autorités face à des crimes crapuleux et odieux successifs commis contre des enfants, le député élu de Diola, l’honorable Mamadou Diarassouba s’est dit affligé, exige l’ouverture d’une enquête et partage la douleur des populations. Communiqué ci-dessous.

Communiqué de l’honorable Mamadou Diarrassouba suite aux évènements barbares à Fana

C’est avec affliction que nous avons appris les actes barbares et ignobles que rien ne saurait expliquer à Fana. Nous condamnons avec la dernière énergie l’assassinat de la fillette Ramata Diarra âgé d’à peine 5 ans dans la nuit du samedi au dimanche 13 mai 2018 par des hommes sans foi.

Nous appelons les autorités administratives et judiciaires à diligenter les enquêtes afin d’identifier immédiatement les auteurs de ces crimes odieux et de les traduire devant la justice. Pour rappel ces assassinats ont été précédés par deux autres il y a de cela quelques jours. Ces actes crapuleux ne sauraient rester impunis à Fana ou ailleurs.

Partant, nous appelons la population au calme et à la retenue. Nous partageons la douleur des populations. Et présentons nos condoléances les plus attristées aux familles éplorées.

Bamako, le 13 mai 2018

Honorable Mamadou DIARRASSOUBA

Chevalier de l’ordre national

