Demain dimanche 30 mars 2025, la communauté musulmane du Mali va célébrer la fête du Ramadan marquant la fin d’un mois sacré emprunt de jeûne, de prières, de charité et de fraternité.

Cette occasion, je tiens à adresser mes vœux les plus chaleureux à l’ensemble de la communauté musulmane de notre cher pays et d’ailleurs.

Ce mois béni a été pour chacun d’entre nous une période de purification spirituel et de solidarité. Il nous a offert un moment privilégié pour nous rapprocher de Dieu, consolider les liens familiaux et communautaires et tendre la main aux plus démunis.

Ces valeurs au cœur du Ramadan sont une source d’inspiration pour nous tous et un rappel de l’importance de l’unité et de la générosité dans notre nation

En ce jour de fête, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente célébration du Ramadan.

Que la tout puissant Allah accepte vos prières et exauce vos vœux et vous comble de ses bénédictions.

Quel la lumière de ce mois sacré continue de nous guider vers un avenir de paix, de prospérité et de réussite pour le Mali tout entier.

Ramadan Moubarrak!

Le président de la Transition

Le Général d’Armée Assimi Goïta

