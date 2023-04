Kabakoo recrute un·e Content Lead !

À propos de Kabakoo

‍Fondée en 2019, Kabakoo est une EdTech à impact plusieurs fois primée pour son approche innovante et sa rapidité d’exécution. Le modèle tri-bride de Kabakoo mets à profit une application mobile, des communautés d’apprentissage hors ligne et la XR pour transcender le temps et l’espace et offrir des opportunités d’apprentissage de classe mondiale aux jeunesses africaines. Lancée l’année dernière, l’application Kabakoo totalise déjà plus de 120 000 téléchargements sur le Google Play Store.

Kabakoo a été reconnue par l’UNESCO comme une des organisations d’apprentissage les plus innovantes et sélectionnée par le Forum économique mondial comme pionnier mondial pour le futur de l’éducation “définissant de nouveaux modèles d’éducation pour la quatrième révolution industrielle”. Plus récemment, Kabakoo a remporté le Zoom EdInnovation Award qui récompense les “idées les plus audacieuses et les plus brillantes en faveur de l’éducation dans le monde”.

Kabakoo Academies conçoit une offre non conventionnelle à travers une approche d’apprentissage axée sur l’impact local et l’intégration des connaissances locales aux technologies de pointe. D’ici à la fin de la décennie, nous prévoyons de servir chaque année 2 millions de jeunes à travers le continent.

‍Ton rôle

‍Suite à une récente levée de fonds, nous concrétisons notre ambition d’être la plateforme formation et innovation de référence pour les jeunesses Africaines.

Pour réussir comme Directrice/Directeur des Contenus (d/h/f) à Kabakoo, tu dois être à l’écoute attentive de la communauté apprenante Kabakoo. Cela afin de traduire ses ambitions et apprentissages en des contenus et des formats de qualité pour mettre en valeur le formidable travail et l’impact de la communauté apprenante Kabakoo. En tant que Directrice/Directeur des Contenus (d/h/f) à Kabakoo, tes tâches comprennent donc entre autres :

Développer une compréhension poussée de nos groupes cibles afin de concevoir des stories efficaces et de les raconter de manière multimédia et immersive

Organiser et réaliser des shootings photo et vidéo en utilisant les techniques courantes

Mettre en place un processus fluide et évolutif pour la conception et la production de contenus

pour la conception et la production de contenus Diriger le travail d’une équipe créative dans la production vidéo, la conception graphique et le copywriting

dans la production vidéo, la conception graphique et le copywriting S’assurer que nous disposons d’un flux constant de contenus pertinents permettant à nos apprenant·e·s d’apprendre et de toujours revenir pour en voir plus

Analyser ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et s’adapter en conséquence

Ton profil

Tu adhères aux valeurs de Kabakoo Academies et tu veux un job (très) engagé

La production de médias et le storytelling sont tes passions et tu as une expérience confirmée dans le journalisme

sont tes passions et tu as une Concernant ton niveau d’études, on s’en fout. Come with your game and not with your name! En d’autres termes, viens avec tes skills et non tes diplômes.

Tu as de très bonnes connaissances en matière de production vidéo verticales pour les médias sociaux

pour les médias sociaux Tu as une première expérience réussie dans une start-up africaine ayant levé au moins 1 million d’euros ou dans une boîte de premier rang hors de l’Afrique

Tu es parfaitement ‘humacieux·se’, c.-à-d audacieux.se tout en restant humble

Pourquoi rejoindre Kabakoo ?

Une expérience en première ligne dans une aventure unique ayant un impact positif sur la vie de centaines de milliers de jeunes en Afrique de l’Ouest

Des responsabilités de haut niveau dans une structure innovante couplées à l’opportunité d’évoluer au sein d’un environnement stimulant

Un univers de travail intense mais peace & love

Autres informations :

Rémunération mensuelle : Entre 1 200 000 et 1 500 000 F CFA nets par mois, soit entre 14,4 millions et 18 millions F CFA par an . Des bonus sont possibles selon la performance.

. Des bonus sont possibles selon la performance. Lieu de travail : Bamako

Début du poste : ASAP; CDI avec une période d’essai de 6 mois.

avec une période d’essai de 6 mois. Autres avantages : accès et formation aux derniers outils digitaux ; accès illimité aux offres wellness de Kabakoo (séances de pilates, sonothérapie, les délicieux cookies préparées par notre co-fondateur Yanick avec sa recette secrète, etc.).

(séances de pilates, sonothérapie, les délicieux cookies préparées par notre co-fondateur Yanick avec sa recette secrète, etc.). La team Contenu de Kabakoo est pour l’instant plutôt pas mal équipée : caméras Canon R avec plusieurs objectifs, des drones DJI, caméra Insta360° haut de gamme, Sony ZV-1 pour le vlogging, un studio pro et complet d’enregistrement de podcast, plusieurs Oculus Quest, tablette Wacom, iPad Pro, etc.

Si tu es la perle rare, tu pourras rejoindre l’équipe fondatrice au bout de 12 mois à Kabakoo.

Processus de recrutement

Candidature en remplissant le formulaire au bas de cette page avant le 30 avril 2023. Appel téléphonique de moins de 30 minutes : expériences pertinentes, références. Entretien d’1h (IRL à Bamako ou en visio) : présentation et discussion d’un cas pratique à préparer avant l’entretien. Rencontre et échange (IRL à Bamako ou en visio) avec un membre de l’équipe fondatrice et d’autres collègues.

Formulaire de candidature



