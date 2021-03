Note d’information : Audience de la Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies au Mali avec le Président de la République du Mali

Matinée d’échanges de la Représentante Spéciale Adjointe pour la MINUSMA, Coordonnatrice Humanitaire, et Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies au Mali, Mme Mbaranga Gasarabwe avec le Président de la Transition Son excellence Bah Ndaw autour des questions importantes pour le Mali et ses partenaires dont l’équipe intégrée des Nations Unies au Mali : l’émancipation de la femme, consolidation de la paix, aide humanitaire, développement durable, droits humains, vivre-ensemble, lutte contre les VBGs. Les deux personnalités ont aussi abordé les priorités de la transition : réformes politique, institutionnelle et électorale ; sécurité, paix, cohésion nationale…

Au sortir de cette audience, Mme Mbaranga Gasarabwe a affirmé sa grande satisfaction. “Je suis très heureuse d’avoir abordé avec le Président Bah Ndaw des questions importantes pour le Mali et ses partenaires. En ce mois de la femme, nous avons fait un focus spécial sur les conditions des femmes du Mali notamment la lutte contre les VBGs et l’autonomisation économique des femmes. Le Président est très satisfait de cette audience et a promis que le plaidoyer fait sera pris en compte dans l’action gouvernementale et institutionnelle”, a déclaré Mme Mbaranga Gasarabwe.

Le Bureau du Coordonnateur Résident des activités opérationnelles du Système des Nations Unies au Mal

