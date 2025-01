Une nouvelle ère musicale : Niaréla Papou dévoile son E.P. Le Renouveau le 16 janvier 2025 !

Mondial, 8 janvier 2025 — Le monde de la musique s’apprête à vivre quelque chose d’extraordinaire alors que Niaréla Papou, l’une des voix musicales les plus prometteuses du Mali, annonce la sortie de son très attendu EP. Le Renouveau, prévu pour le 16 janvier 2025. Cette œuvre remarquable promet de captiver le public du monde entier en fusionnant les sonorités traditionnelles maliennes avec des influences contemporaines.

Date de sortie : 16 janvier 2025 sur toutes les principales plateformes de streaming et bibliothèques musicales des médias sociaux.

Une fusion audacieuse de tradition et d’innovation

Le Renouveau marque un nouveau chapitre dans l’évolution musicale de Niaréla Papou, mêlant la riche tradition du Wassoulou du Mali avec des éléments modernes de jaz et de pop groove. Ce projet, fruit d’années de recherche musicale et de collaboration avec les meilleurs musiciens du Mali, comme Cheick Tidiane Seck et Vieux Farka Touré, en tant que membre du légendaire Orchestre National Badema du Mali, offre un son à la fois authentique et accessible à un public mondial. L’E.P. est le reflet du parcours unique de Niaréla en tant qu’artiste, restant fidèle à ses racines culturelles tout en embrassant les tendances musicales contemporaines.

La liste des pistes:

Sigui Galon Mogo Be Sengen

Descriptions des chansons:

Sigui :

Pièce traditionnelle réinventée de la région du Wassoulou, Sigui explore les thèmes de la coexistence pacifique et de la souffrance humaine. Nariéla mélange les sons traditionnels de Kamalé Goni avec des solos de guitare et de piano modernes, créant une nouvelle interprétation puissante de cette chanson intemporelle.

Galon :

Galon les defis auxquels sont confrontés la jeunesse malienne aujourd’hui, où la malhonnêteté et le matérialisme l’emportent souvent sur le travail acharné et l’intégrité. Chanté sur un rythme dansant, Galon aborde les dangers du mensonge et de la dépendance, explorant leur impact destructeur sur les relations.

Mogo Be Sengen :

Mogo Be Sengen parle de la frustration face aux potins constants et de l’obsession de la vie des autres. Ce morceau de jazz moderne offre un message d’autodétermination et de persévérance, encourageant les auditeurs à se concentrer sur leur propre succès malgré la négativité sociétale.

Sortie exclusive avec Soliton Live et DIAK RECORD, qui sont connus pour leurs engagements envers l’excellence artistique et des sons innovant, sont fier de soutenir la sortie de ce premier EP exceptionnel. Cette collaboration avec Niarela papou représente un pas audacieux dans la musique contemporaine, apportant de nouvelles perspectives à la sonorité malienne sur la scène mondiale. À propos de Niaréla Papou est un chanteur, compositeur et interprète malien, réputée pour sa

capacité à mélanger les styles musicaux traditionnels et modernes. Avec une carrière qui s’étend sur de nombreuses années, il continue de repousser les limites musicales tout en affirmant sa voix artistique unique.

Pour toute demande de presse, entrevue ou plus ample information, veuillez communiquer avec :

Suisse : Michel Haeusermann, e-mail : michel@soliton.live, téléphone : +41 78 752 04 38

Mali : Moussa Diakité, e-mail : mousdymoussa6@gmail.com, téléphone : +223 76 47 39 88

Dossier de presse électronique https://www.dropbox.com/scl/fo/oker0t7ttmpmswhmmyjep/AAI9rSKn_n4ba25Zhb8vZaY?rlkey=hkmu8si6 hzdd7fy30jvtphlwd&st=1h9khcac&dl=0

Les réseaux sociaux de Nariéla Papou : Instagram : @narielapapou

Facebook : @niarelapapou

YouTube : @NiarelaPapouOfficiel

Soliton Live Réseaux sociaux : Instagram : @solitonlive

Facebook : @solitonlive

Youtube : @solitonlive

Ne manquez pas Le Renouveau le 16 janvier 2025. Préparez vous à une nouvelle vague de musique !

