Le théâtre du vendredi 17 juin, 2022 des opposants de la transition malienne déguisés en conseillers nationaux au sein du CNT (mouvance de l’ancien régime) fait le jeu de la France pour l’échec du gouvernement et par extenso de l’échec du président de la transition le colonel Assimi Goita. Loin s’en faut!

Nous saluons le courage et le patriotisme des camarades Fomba, Ouattara et un troisième membre qui ont tous trois vote contre les amendements inopportuns des autres membres du CNT.

Ce que nous avons vu ce vendredi 17 Juin, 2022 au CNT est une lutte farouche par procuration des partis politiques prédateurs des ressources de l’état ces 30 dernières années contre le gouvernement de transition et par ricochet contre le président Assimi Goïta.

Les déclarations fantaisistes de félicitations des partis politiques prédateurs de l’ancien régime par rapport à la loi électorale prouvent à suffisance que le CNT mène des activités subversives de déstabilisations de la transition au Mali.

Les membres du CNT sont en majorité au service de la France-Afrique (France et la CEDEAO). Ils ne cachent plus leurs identités et c’est en général ces barons des partis politiques de l’ancien régime qui ont pris le CNT en otage car ils sont soit conseillers influents du président du CNT ou soient ils sont membres des commissions au sein du CNT d’où leur animosité contre toute Refondation du Mali.

Nous avons assisté à une sorte de coup d’état constitutionnel de la part du conseil national des traîtres du Mali 🇲🇱 ou encore CNT.

Si le CNT était de bonne foi et s’il n’avait pas un autre agenda, il aurait retourné les textes de loi électorale pour amendement ou correction auprès du gouvernement. L’AIGE (Agence Indépendante de Gestion des Élections) a été carrément dénaturée. On a enlevé toutes les substances de l’AIGE pour la rendre une coquille vide. Pourtant cette structure indépendante de gestion des élections est une demande forte de l’ensemble de la population malienne, elle a été fortement recommandée aussi par les Assises Nationales de la Refondation (ANR)

Les attitudes de certains membres du conseil national frisaient à des attitudes de va-t’en guerre, comme si on attendait un adversaire au tournant pour une revenge. Les ministres représentants le gouvernement ont étés humiliés devant l’écran national. Certains membres du CNT étaient tellement excités on se demandait s’ils n’étaient pas sous l’effet de la drogue.

Apparemment l’ORTM est aux ordres du CNT ou fait le jeu de ce dernier.

Il urge de mettre de l’ordre dans toutes ces structures.

A nos frères égarés, nous vous conseillons de revenir à la maison Mali, ne vendez pas vos âmes aux diables… la France.

Si jamais par votre faute cette transition échoue, c’est finit à jamais pour la libération totale du Mali et de toute l’Afrique francophone.

Le CNT à l’état actuel est un groupuscule extrémiste, nommé au tout début de la transition et qui devient paradoxalement l’ennemi du peuple malien et milite pour asseoir les intérêts et le retour de la France impérialiste au Mali.

Nos propositions:

1- Dissoudre immédiatement le CNT (les membres du CNT ont étés nommés et non élus par suffrage)

2- Procéder à une nouvelle configuration du CNT composé de patriotes convaincus et nationalistes

3- poursuivre pénalement les anciens conseillers nationaux au service de la France pour haute trahison

4- Décréter l’état d’urgence

5-Suspendre toutes les activités politiques

6- Interdiction des meetings et des marches pour éviter le désordre et le chaos

7- Continuer la pacification du territoire national par les FAMA

8- Ne pas renouveler le mandat de la MINUSMA ou à défaut redéfinir les conditions de leur présence au Mali: pas de force française en son sein, pas non plus les contingents du G5 Sahel ou encore les contingents des pays de la CEDEAO exception faite à la Guinée, nous soutenons la présence du contingent guinéen sur le sol malien.

Que Dieu bénisse le Mali

Sebory Keitso

Elan Patriotique

(FSD /M5-RFP)

