Mamou Daffé, nouveau ministre de l’artisanat, de la culture, de l’industrie’ hôtelière et du tourisme

Le Décret Présidentiel du Jeudi 21 Novembre 2024 consacre un nouveau locataire au département de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme. Il s’agit de l’entrepreneur culturel, Mamou Daffe, connu de par le monde entier avec le label FESTIVAL DU NIGER.

Originaire de Nioro du Sahel et installé depuis plusieurs décennies à Ségou, Mamou Daffe est considéré comme un innovateur social et un philanthrope malien dans le monde des Arts, de la Culture et ses connexions comme l’hôtellerie et le tourisme. En organisant depuis 2005 et sans discontinuer le plus grand festival du Mali, celui du Niger à Ségou, celui qui fêtera son anniversaire le mois prochain et qui rentrera dans sa soixantième fut consacré par ses concitoyens de Ségou comme l’Homme de l’Année 2006 avant de figurer, dans un ouvrage de la 4eme Région, parmi les 100 Noms qui ont marqué le Millénaire.

Sitôt nanti d’un Diplôme en Technique en Froid de l’ECICA, Mamou Daffe s’est jeté dans l’hôtellerie pour se faire découvrir ; puis se fait titulaire d’une licence en management des organisations, ensuite des diplômes supérieurs en, initie le Festival sur le Niger de Ségou en 2005,, crée également en 2011 le Centre Culturel Kôrè, visant à promouvoir et à développer l’art et la culture à Ségou, et plus généralement au Mali et en Afrique, ainsi que l’Institut de formation IKAM pour le développement des métiers de l’art et le perfectionnement des artistes et acteurs culturels du Mali. Il est en outre le Président de la Fondation Festival sur le Niger et membre du comité de sélection du Marché des Arts du Spectacle d’Abidjan (MASA) depuis 2014 tout comme il devient en 2018 le Président d’Arterial Network, un réseau d’ONG, d’institutions, d’entreprises, de festivals et d’acteurs du secteur culturel africain, fondé en 2007.

Promoteur du modèle de développement local Maaya, Mamou Daffe développe partout sa vision de l’ingénierie touristique et culturelle à la malienne et expose sa méthodologie dans plusieurs ouvrages tels que L’Entrepreneuriat Maaya. Un outil de gestion de l’évènement culturel et du développement local (2013) ou Promotion de l’Economie locale : modèle (CPEL-Ségou), Conseil pour la promotion de l’économie locale (2018).

Mamou Daffe est Officier de l’Ordre national du Mali, Citoyen d’Honneur de la Ville de Ségou (par la Mairie de Ségou)

Citoyen d’Honneur de la Région de Ségou (par le Conseil Régional), Sénateur de la Jeune Chambre Internationale.

