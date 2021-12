Présente au Mali à la demande d’autorités de la transition, la France ne cesse de révéler au jour le jour son projet contre le Mali et les pays du sahel. À l’ouverture des travaux de la phase finale des Assises nationales de la refondation (ANR), le diplomate français au Mali a brillé par son absence.

L’étape décisive du processus de la refondation du Mali a commencé, lundi 27 décembre 2021 et s’achève, ce jeudi 30 décembre. L’ouverture des travaux a enregistré la présence de toutes les forces vives de la nation, des leaders religieux et traditionnels, des diplomates accrédités au Mali, d’anciens présidents et Premier ministre. Malgré toute la solennité et toute l’importance que requiert cet événement, l’ambassadeur français au Mali, Joël Meyer, a brillé par son absence à cette phase finale des Assises nationales de la refondation.

Présence illégitime

Comment expliquer ce vide laissé par le diplomate français ? Traduirait-il le projet de la République française de saboter le processus des réformes politiques et institutionnelles au Mali ? En tout cas, pour paraphraser cet adage, pour mieux identifier tes amis de tes ennemis, il faut attendre les étapes décisives de votre existence. A travers ce boycott des ANR par la France, le pays de l’ex-colonisateur a affiché son mépris pour le Mali.

L’opposition de la France aux autorités maliennes de la transition, voire la crise diplomatique qui existe entre Paris et Bamako, n’est plus un secret de polichinelle. On se rappelle les propos du locataire de l’Élysée qualifiant ces autorités d’illégitimes, parce qu’issues de deux coups d’État. En rendant un tel jugement, le Président démocratique français se montrerait amnésique ou de mauvaise foi. Car, si l’illégitimité est fonction de la manière d’arriver au pouvoir, la mission militaire française au Mali serait la plus illégitime puisque demandée, à l’époque, par un pouvoir intérimaire, issu également d’un coup d’État. Malgré tout, les autorités françaises ne cessent de justifier leur présence par le fait qu’elle a été sollicitée.

Toutes ces réactions des autorités françaises ne visent qu’à trouver des voies et moyens pour se maintenir dans le sahel. L’argument tenu pour justifier le retrait progressif de ces forces illégitimes et illégales, concentrer les efforts dans la zone des trois frontières (Mali-Niger-Burkina Faso), n’est que de la poudre aux yeux. Pour preuve, malgré les éliminations de chefs djihadistes, ces « forces du mal » poursuivent leurs exactions. En plus du chef et fondateur de l’EIGS, Adnan Abou Walid Al-Sahraoui, tué par une frappe de drone français, en août 2021, cinq autres lieutenants de ce groupement ont été neutralisés par les forces françaises, cette année. « Ces éliminations n’ont toutefois pas empêché l’EIGS de continuer à commettre ses forfaits », précisent nos confrères du quotidien français Le Monde.

Discuter égal à égal

Selon l’ONG Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), depuis l’attaque de Kouré, au Niger, en 2020, cette organisation terroriste a perpétré plus de 440 attaques au Sahel, entraînant la mort de près de 2 200 personnes. Au Mali ainsi que dans plusieurs autres pays du sahel, si un sentiment antifrançais semble de plus en plus pesant, c’est dû à cette impression d’inefficacité des forces militaires françaises présentes dans ces pays. Alors pourquoi la France s’offusquera-t-elle devant les demandes de retrait de ces forces de ces territoires sous les verrous d’une insécurité grandissante ? Est-ce pour l’amour de ces pays ou pour celui de ses intérêts pour la préservation desquelles elle emploie tous les moyens qui lui semblent bons ?

Ces stratégies d’invasion pour disposer impunément des ressources du Mali seront un échec de toutes les façons. Car les autorités maliennes de la transition sont plus que jamais déterminées à arrêter le saignement dans leur pays. Cette situation sécuritaire qui ne cesse de s’aggraver depuis 2012, malgré la présence des militaires français.

Dans un tel contexte, il faut savoir raison garder. Au lieu de bouder les activités ouvrant la voie à la stabilité, à la paix et au développement du Mali ou d’afficher une attitude de condescendance, la France ferait mieux de discuter avec les actuelles autorités, égal à égal, dans l’intérêt commun des deux pays. Tout compte fait, l’absence de son représentant diplomatique au lancement des travaux de cette étape décisive de la vie de la nation malienne n’enlèvera rien à la pertinence des conclusions qui y seront tirées ou à la qualité des travaux.

Mamoutou DOUMBIA

Enseignant à la retraite

