Depuis un certain temps, nous constatons avec étonnement et désolation, la publication d’articles dans les colonnes du Journal Le Pays évoquant une prétendue suppression du poste de Vice-Président de la Transition. Cela est bien regrettable pour qui connaît le professionnalisme par lequel ce journal s’est fait remarquer…

Dans sa parution N°923 du mardi 26 janvier 2021, Le Pays titrait : Les confidences d’un membre du CNSP à ses visiteurs : « Nous regrettons le coup d’Etat ». Un article manifestement incendiaire qui se contente d’opérer une mise en scène parlant des confidences d’un prétendu membre du CNSP au sujet du déroulement de la Transition. Au travers la transcription imaginaire d’un « dialogue », le rédacteur s’attache à persuader ses lecteurs sur des faits qui ne relèvent nullement de la gestion de la Transition. A preuve, les cas d’attaque contre les villages d’Ogossagou et de Sobane Da. Fort heureusement, la montée en puissance des Forces armées malienne ne fait plus l’ombre d’un doute comme en témoignent les récents revers infligés aux groupes armés terroristes contre les détachements militaires opérant dans Mondoro et Boulkessi. Ces prouesses font suite à bien d’autres actes posés par le Vice-Président de la Transition allant dans le sens de la motivation des troupes. Plutôt que de reconnaître l’utilité des actes et encourager les autorités de la Transition à plus de persévérance face aux défis de l’heure, certains se complaisent dans les attaques en règle contre la personne du Vice-Président et tout cela sur fond de désinformation et d’intoxication de l’opinion. Il ne sert à rien de s’acharner contre les autorités de la Transition pour des raisons personnelles, car les défis qui assaillent le Mali de nos jours, sont et doivent être nettement placés au-dessus des égos. L’acharnement du journal Le Pays ne fait plus de doute contre la stabilité de la Transition ne fait plus de doute, car la parution suivant de ce mercredi 27 janvier 2021, revient sur les commérages attribués à « un proche collaborateur » du Vice-Président en titrant une fois de plus : Suppression du poste de Vice-Président : Assimi Goïta favorable. De vous à moi, où est la logique dans ces propos qui n’ont de mérite que de faire l’apologie du chaos pour le Mali. Sinon comment comprendre le sens d’une telle superposition de contre-vérités ? Un article de presse se doit d’être factuel et réaliste à la différence d’un roman qui se caractérise par le pittoresque. La liberté d’expression ne saurait en réalité constituer une raison pour s’en prendre impunément aux plus hautes autorités d’un pays dans le seul but de les faire désavouer par les populations dont ils ont la charge d’administrer et de protéger. Instiller la haine dans les cœurs et dans les esprits ne fera que fragiliser le tissu social, déjà durement éprouvé par les erreurs politiques d’un passé récent. Au-delà des petits ressentiments personnels, aucun citoyen soucieux de la paix sociale, à fortiori un journaliste ne devrait appeler au soulèvement populaire, facteur potentiel de violence. Malheureusement, le journal Le Pays est en train de glisser dangereusement vers la promotion de la violence par le biais d’un appel explicite soulèvement. Ainsi, pouvait-on lire dans Le Pays N°923, susmentionné, que le pays est « pris en otage », ce qui n’est qu’un jugement péremptoire. Plus grave l’intéressé affirme sans ambages qu’ « un sursaut national s’impose ! ». N’est-ce pas un appel au soulèvement populaire ?

Un juge pourrait très certainement nous aider à mieux comprendre les sous-entendus du journal Le Pays… En ce moment plus que jamais, les autorités de la Transition ont besoin d’accompagnement, de soutien et de réconfort plutôt que de dénigrements ou de délations, tant leurs tâches sont ardues. Il n’a donc jamais été question de supprimer le poste de Vice-Président encore moins d’accord du Vice-Président pour cette fin. Donnons au Mali une chance de se ressaisir plutôt que de promouvoir la restauration qui n’est qu’une voie sans issue.

Garou, le Corbeau du Gourma

