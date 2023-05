L’Académie nationale olympique du Mali (ANOM) du Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM) a été bien inspirée d’initier une session pour jeunes participants (du 26 au 1er avril 2023) qui peut énormément contribuer à l’unité nationale et à la cohésion sociale si les principes sont réellement respectés. Aujourd’hui, le Mali a plus que jamais besoin de citoyens qui mettent en avant l’appartenance à une nation qu’à une communauté ou à une ethnie.

Et en la matière, on peut difficilement mieux faire qu’en rassemblant des adolescents de tous les horizons afin de les amener à mieux se connaître et à s’accepter comme les enfants, comme l’avenir d’une même nation. Nous le disons en connaissance de cause parce que cette initiative de l’Anom nous renvoie aux souvenirs de nos propres participations aux sessions pour jeunes participants de l’Académie internationale olympique (AIO/une entité de droit privé supervisée par le Ministère de la culture grec sous le patronage du Comité international olympique) à Athènes et à Olympie (en tant que participant, coordonnateur de groupes francophones et journaliste appelé à partager son expérience). Rappeler avant tout que l’AIO se veut un centre interdisciplinaire multiculturel visant à étudier, enrichir et promouvoir l’Olympisme.

Ses sessions pour jeunes rassemblent généralement plus de 200 jeunes venus du monde entier et qui, pendant une dizaine de jours, communient sans considération de couleurs, de langues (en dehors des groupes de travail) ou de religions. Nous nous rappelons de l’attraction de nos boubous traditionnels lors des cérémonies d’ouverture à l’Acropole d’Athènes avant de rejoindre le village historique d’Olympie.

Véritable opportunité de brassage culturel, les sessions de l’AIO ont permis de nouer des amitiés, de sceller des mariages… en surmontant les frontières, les barrières raciales, linguistiques et religieuses. Les soirées artistiques et culturelles étaient de vraies occasions de découvertes, de fusion, de communion. Tout comme les rencontres sportives (foot, tennis, natation, handball…) ou les veillées poétiques autour du feu sur la colline en pleine nature.

Avec le très courtois et rigoureux Nikos Filaretos (Directeur de l’AIO de 1997 à 2005) la jeunesse mondiale se côtoyait, s’admirait, se respectait (dans leurs cultures et leurs croyances) et se donnait la main pour briser les murs de l’intolérance et les barrières raciales, culturelles et confessionnelles. Et cela parce qu’elle avait réussi à s’approprier les trois valeurs fondamentales de la philosophie olympique que sont l’Amitié, le Respect et l’Excellence. En plus de la culture olympique acquise, les différents séjours en Grèce, à Olympie notamment, ont contribué à façonner notre personnalité, à améliorer notre vision du monde… Ce sont des rencontres qui vous marquent à vie en élargissant votre vision du monde…

Et je suis convaincu que, au finish, les sessions pour jeunes participants de l’Anom réussiront à relever le même défi de forger de meilleurs citoyens à travers les valeurs olympiques. La réussite de la refondation de l’Etat au Mali dépend du comportement responsable et pacifique que chaque citoyen du «Mali Kura» va adopter. Et l’ANOM prépare déjà ses jeunes participants à être ces citoyens de référence, ces piliers de la cohésion sociale, ces ponts entre les populations de ce Mali multi ethnique et multiculturel. Comme l’ont démontrés des penseurs et des experts en sociologie, il est plus facile de construire des enfants solides que de changer des adultes dans leurs pensées, dans leurs comportements !

Moussa Bolly

