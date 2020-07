Meilleur agent «journaliste» de l’ORTM : Après Bah Traoré, Tamsir Diabaté récompensé par un Certificat de mérite et une prime exceptionnelle !

En vue de créer une saine émulation et cultiver l’excellence, la Direction générale de l’Ortm a décidé de récompenser chaque trimestre les meilleurs agents dans différentes catégories. Après Bah Traoré, le jeune journaliste Tamsir Diabaté vient d’être récompensé “Meilleur Agent journaliste” du 2ème trimestre dans le domaine : information, production et programme. Il a reçu un Certificat de mérite et une prime exceptionnelle de 100 000 Fcfa.

Je soussigné, Monsieur Salif Sanogo, Directeur Général de l’Ortm, délivre ce certificat de mérite à Tamsir Diabaté en reconnaissance de meilleur Agent journaliste du 2ème trimestre 2020 dans le domaine : Information, production et programme”. Ce certificat de mérite signé par le directeur général de l’Ortm, Salif Sanogo, en date du 24 juillet 2020 a été décerné au journaliste Tamsir Diabaté, lauréat du Prix du meilleur Agent du 2ème trimestre dans la catégorie Information, production et programme. Il a reçu son prix lors d’une cérémonie modeste mais très significative qui s’est déroulée à l’Ortm en présence du directeur général lui-même et des membres du Comité syndical.

En plus du Certificat, Tamsir Diabaté a également reçu une prime exceptionnelle de 100 000 Fcfa. Les trois autres agents ont été récompensés dans les différentes catégories. Il s’agit du domaine technique (Ingénieurs, Techniciens, opérateurs de prise de vue, de son et assimilés) du domaine des ressources humaines, finances, marketing et comptabilité et du domaine de la radio rurale.

Ces différentes catégories ont été choisies par une Commission bipartite composée des directeurs techniques et du Comité syndical, qui ont défini les critères. Ainsi, chaque trimestre, un Agent est récompensé par un certificat de mérite et une enveloppe financière. Le lauréat du 1er trimestre 2020 dans la catégorie information, production et programme est Bah Traoré. Les journalistes et réalisateurs, les animateurs, les archivistes sont concernés par cette catégorie. Sans oublier les animateurs ruraux.

Notons que la Direction générale de l’Ortm a décidé de récompenser “le Meilleur Agent de l’Année” à la fin de l’année. Le lauréat empoche une enveloppe d’un million de nos francs plus un Certificat de mérite. Tout cela en vue de créer une saine émulation et cultiver l’excellence au sein de la boite.

El Hadj A.B. HAIDARA

Commentaires via Facebook :