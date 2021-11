Spécial baromètre 22 septembre : Le directeur général de la BDM-SA, Bréhima A. Haïdara reçoit sa distinction

Le Baromètre, instrument de magnificence des bonnes actions des acteurs du développement, mis en place par l’Organisation des jeune patrons, poursuit la remise de leurs distinctions aux lauréats de son programme “Spécial 22 septembre” qui compte une vingtaine de récipiendaires.

Parmi les heureux lauréats, composés d’acteurs de divers horizons, figure Bréhima Amadou Haïdara, le directeur général de la Banque de développement du Mali (BDM-SA).La semaine passée, il a reçu sa distinction des mains du coordonnateur du Baromètre. C’était au cours d’une cérémonie sobre organisée au plus fort de la grève qui a miné le secteur bancaire.

Le directeur général de la BDM-SA, également président de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers (APBEF), s’est vu distinguer en présence de son directeur général adjoint et de son chargé de communication. Une présentation de l’instrument lui a été faite avec les critères de sélection par l’équipe Baromètre en place.

Très ému et prenant la parole après avoir reçu sa distinction, il a tout d’abord tenu à féliciter et remercier les initiateurs du Baromètre pour l’initiation de ce bel instrument de récompense du travail bien fait, qui ne fait que davantage galvaniser les lauréats ; d’autant plus qu’il vient des acteurs de la société civile.

Il a salué les critères objectifs mis en avant et a aussi reconnu avoir reçu beaucoup de trophées à l’international, mais que celui-ci lui allait particulièrement droit au cœur. Il a poursuivi que chaque Malien peut aider la Transition à sa manière sans être forcément au gouvernement comme pour paraphraser le Premier ministre, et que cette démarche du Baromètre s’inscrivait dans cette dynamique.

Avant de finir, il a indiqué que ce genre d’initiative mérite d’être encouragé et soutenu et a donné l’assurance que le sien ne fera pas défaut.

A titre de rappel, notons qu’avant cette remise, les personnalités suivantes ont reçu leurs distinctions notamment : le ministre du Travail, de la Fonction publique et Dialogue social, le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, les présidents du Ghana et du Faso à travers leurs ambassadeurs respectifs.

Dans les jours à venir, ce sera le tour de Madani Chérif Haïdara de recevoir une équipe du Baromètre.

Kassoum THERA

