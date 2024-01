Défense : L’honorable Fousseynou Ouattara évoque l’enjeu des armées en 2024

Le vice-président du COREMA a bien voulu répondre à nos questions d’actualité pour ses vœux du nouvel an.

Membre du Conseil national de la transition du Mali, il estime que 2023 fut une année marquante. Et pour cause, malgré la recrudescence de l’insécurité, les autorités ont remercié la MINUSMA et ont pris les choses en main : ” le Mali a commencé à mieux respirer”, a soutenu l’honorable Ouattara en mettant en prévenant que les nations du continent ne badineront pas cette année 2024 sur les projections relatives au rôle de l’armée nationale.

Durant l’année 2023, l’actualité la plus marquante selon lui, est la reconquête de Kidal. ” Un moment où les Maliens ont eu une pensée pour l’armée ainsi que les victimes de la crise notamment ceux égorgés par l’ennemi”, relève-t-il. Le spécialiste des questions économiques estime par ailleurs que la négligence du secteur ces deux dernières années explique la baisse des indicateurs dans le récent rapport sur la balance des comptes extérieurs.

Le numéro 2 de la Commission parlementaire de la Défense et de la Sécurité exhorte les concitoyens au travail en 2024, en dépit de la conjoncture, en vue de permettra au gouvernement d’appuyer le privé pour rendre les entreprises éligibles aux facilités de financement et booster l’emploi des jeunes.

“Si vous prenez le Mali depuis dix ans, on a eu toutes sortes d’armées de tous les pays sur notre sol, avec toutes sortes d’armes. Mais il a fallu qu’on se donne la main avec la Russie, pour que la donne change sur le terrain. L’efficacité des armes russes sur le sol malien s’est avérée beaucoup plus grande et nous, de notre côté, nous en sommes très contents aujourd’hui”, a déroulé le leader membre de la majorité transitionnelle.

Le membre influent du CNT rêve d’un Mali Émergent pour 2024 et estime que l’AES est l’alternative indiquée afin de ne pas se faire conter l’histoire. À noter que le mouvement conduit par l’honorable Fousseynou Ouattara fut le premier à inviter le colonel Assimi Goita à devenir candidat à la présidentielle.

Keita IDRISSA

