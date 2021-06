Dr Nango Dembélé sur la crise cotonnière au Mali : « Les efforts d’austérité que la CMDT a adoptés en 2020 ont payé »

La Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles (CMDT) a tenue la 93ème session ordinaire de son Conseil d’Administration. C’était le mercredi, 26 mai 2021 à l’hôtel de l’Amitié. Les travaux de cette importante session étaient placés sous la présidence de Dr Nango Dembélé, Président Directeur Général de la Holding CMDT, en présence de l’ensemble des administrateurs.

La CMDT, c’est un bilan satisfaisant de 207,524 milliards de FCFA en 2020, une prouesse due au leadership éclairé du Dr. Nango Dembélé et son équipe.

Après examen des points inscrits à l’ordre du jour et à l’issue des débats, le Conseil a adopté le procès-verbal de la 92ème session du Conseil d’administration de la holding CMDT tenue le 07 janvier 2021; le rapport de gestion du Président Directeur Général de la CMDT et lui a donné mandat de présenter le rapport à l’Assemblée générale ordinaire; arrêté les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2020, qui dégagent les résultats suivants: le chiffre d’affaires est de 18, 442 milliards de FCFA, le résultat net se chiffre à 2,674 milliards de FCFA et le total bilan :207,524 milliards de FCFA.

Pour le PDG, le résultat des activités de l’année 2020 est positif malgré la crise de la Covid-19. A l’en croire, le plan d’austérité que la CMDT a adopté et qui a été exécuté, a permis d’enregistrer des résultats positifs. « Ces résultats sont dus également à l’amélioration des cours qui ont amorcé une tendance à la hausse depuis pratiquement la mi-décembre, ce qui a permis d’améliorer les résultats », ajoute-t-il.

Selon Dr Dembélé, « Ils ont terminé l’année 2020 avec des stocks importants sur au moins deux ou trois campagnes, à cause du ralentissement de l’activité en Asie principalement, mais Dieu merci depuis 2021, il y a une envolée des prix sur le marché international et le trafic au niveau des différents ports ouest-africains ont repris, même si, il y a un rythme qui ne nous satisfait pas pour le moment», a-t-il indiqué avant d’ajouter que : « Nous venons de terminer cette 93ème session avec un optimisme pour la campagne à venir, et les résultats positifs nous réconfortent pour dire que les efforts d’austérité que la CMDT a adoptés en 2020 ont payé. »

Aux dires du PDG, le bilan de plus de 200 milliards de nos francs, cela signifie tout simplement que la société est une grosse boîte, qui se porte bien et depuis trois ou quatre années successives. À l’heure, le PDG rassure qu’avec la montée des cours du coton et des embarquements qui ont repris, la tension de trésorerie est entrain de baisser au niveau de la CMDT. En termes de prévision de production du coton pour la campagne 2021-2022, le PDG dira qu’elle est à peu près de 820.000 tonnes.

Mamadou Nimaga

