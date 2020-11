Renforcement de la décentralisation au Mali : l’ANICT reçoit du Royaume du Danemark un don d’une valeur de 116 490 000 FCFA

Les locaux de l’Agence nationale d’investissement des collectivités territoriales (ANICT) ont servi de cadre à une cérémonie de remise de véhicules et de matériels informatiques par le Royaume du Danemark à certaines directions régionales de l’ANICT, jeudi 5 novembre 2020. L’objectif de ce don est de faciliter le suivi-évaluation des projets réalisés par le Royaume de Danemark au Mali.

Cinq (5) véhicules pick-up, cinq (5) ordinateurs portables et cinq (5) imprimantes, voilà le don du Royaume du Danemark à l’Agence nationale d’investissement des collectivités territoriales. Le directeur de l’ANICT, Modibo Cissé a reçu ce don, jeudi 5 novembre 2020, au cours d’une cérémonie solennelle organisée à l’occasion. « Ce don, d’une valeur totale de 116 490 000 de francs CFA vient à point nommé dans la mesure où notre agence a de sérieuses difficultés pour effectuer des missions de supervisions », a témoigné le directeur général de l’ANICT dans son allocution. M. Cissé s’est réjoui de la réception de ce don qui n’est que le fruit de son engagement et de son dynamisme en faveur du développement local du Mali.

C’est pour assurer la suivi-évaluation des nombreuses réalisations dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’hydraulique, des projets visant au renforcement de la décentralisation au Mali, que le Royaume du Danemark a procédé à ce don. « Cette dotation vise un renforcement des capacités opérationnelles de la division Suivi-Evaluation et les directions régionales de l’ANICT de Kayes, Koulikoro, Ségou et Mopti pour un suivi régulier des investissements réalisés par des collectivités bénéficiant du financement danois dans le cadre du fonds national d’appui aux collectivités territoriales (FNACT) », a précisé l’ambassadeur du Royaume du Danemark au Mali, Rolf Holmboe. Il indique que pour le Royaume du Danemark, l’essentiel n’est pas de faire des réalisations, mais de « s’assurer de leur qualité, leur fonctionnalité et leur durabilité ».

Pour l’acquisition de ce don, l’ambassadeur du Danemark n’a pas manqué à féliciter et encourager le directeur général de l’ANICT. A ses dires, c’est grâce au dynamisme et à l’engagement de M. Cissé que le partenariat entre le Royaume du Danemark et l’ANICT a été une réussite.

Holmboe a saisi cette occasion pour annoncer la finalisation d’un nouveau plan d’investissement pour l’année 2021 « dans la continuité des appuis antérieurs ». Maïga, chef de cabinet du ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, a largement apprécié ce don d’équipements qui entre dans le cadre du bien-être des populations. Il a rassuré qu’une utilisation sereine sera faite de ce don. M. Maïga a saisi l’occasion pour faire savoir que le Mali aura toujours besoin du Royaume du Danemark à ses côtés.

Notons que cette cérémonie a enregistré la présence de la maire de la commune III du district de Bamako ainsi que d’un représentant du ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation.A la fin de cette cérémonie de donation, le directeur général de l’ANICT et l’ambassadeur du royaume du Danemark, après avoir procédé à la remise du don, ont fait un tour dans un des nouveaux véhicules reçus.

Togola et AbdramaneSamaké

