Qui bloque le projet ?

Qui bloque le Projet de renforcement du système électrique et d’extension de l’accès à l’électricité ou encore “Yelen Sira” ? Un projet décrit alors comme l’un des plus grands et des plus importants du secteur de l’énergie et qui avait suscité tous les espoirs du peuple malien. Et sept mois, après sa ratification, il peine à démarrer.

Qu’est-ce qui ne va pas au ministère de l’Energie et de l’Eau ? En effet, aucun projet ne semble bouger au sein de ce département pourtant stratégique où les attentes de la population et même des plus hautes autorités sont des plus pressantes ? En tout cas, c’est le sentiment de beaucoup de nos compatriotes depuis un certain temps qui attendaient avec beaucoup d’espoir le début de travaux de certains projets majeurs tels que le Projet Yelen Sira particulièrement sa composante qui vise la réhabilitation et le renforcement des réseaux de transport et de distribution et amélioration de l’accès à l’électricité.

En effet, cet important projet avait été présenté en avril dernier par le ministre Bintou Camara comme le plus grand et le plus important projet du département lors sa ratification par le Conseil national de la transition (CNT) en sa session du 25 avril 2024.

Devant les honorables membres du CNT, elle avait présenté ce projet comme un gigantesque projet énergétique qui révolutionnera le secteur énergétique car permettant surtout la réduction des coûts d’exploitation et l’amélioration de l’accès à l’électricité des ménages et des entreprises. En effet, avait expliqué le ministre Bintou Camara, l’accès à l’électricité constitue l’un des principaux défis auxquels le gouvernement du Mali s’attèle à faire face. “Ainsi, différents plans, programmes et projets nationaux concernant le secteur de l’énergie ont été initiés par le ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau. C’est donc dans ce cadre que le gouvernement du Mali souhaite obtenir le financement des activités du Programme national de l’amélioration de l’accès à l’électricité au Mali – Yelen Sira”.

D’un coût global de 357 millions de dollars US soit deux cent treize milliards deux cent cinquante-sept millions cinq cent vingt mille francs CFA (213 257 520 000 F CFA), son financement se décompose comme suit : l’Association internationale pour le développement pour un montant de 157 millions de dollars, le Fonds Vert pour le climat (FVC) 43 millions de dollars (une subvention de 5 millions de dollars et un prêt de 38 millions de dollars), le Programme d’assistance et de gestion du secteur de l’énergie (Esmap) pour une subvention d’un montant de 1 million de dollars US et les opérateurs privés (producteurs indépendants et permissionnaires de l’Amader) pour un montant de 150 millions de dollars US (10 millions de dollars) pour le développement de mini-réseaux par les concessionnaires privés dans les zones rurales et 140 millions de dollars pour des projets solaires à grande échelle par des IPP.

Ce financement vient à point nommé, car il devrait permettre à notre pays d’augmenter de 100 MW de la capacité de transit d’électricité du réseau interconnecté d’EDM-SA ; une capacité de 135 MW d’énergie renouvelable intégrée au réseau électrique avec un système de stockage batterie d’une capacité de 90 MWh.

“Aussi, le projet visait surtout la construction de 1200 km de lignes électriques à moyenne et basse tension et le raccordement au réseau de 66 925 nouveaux ménages dont 46 800 en zone urbaine et 20 125 en zone rurale ainsi que la réduction du niveau des pertes sur le réseau de transport de 8,5 % à 4,5 %”, avait-elle détaillé devant le CNT. Avant d’ajouter que ce projet engendrera la construction de 40 mini-réseaux hybrides et l’électrification de 70 nouvelles localités par des mini-réseaux solaires photovoltaïques ; la construction de 41 centrales hybrides ; l’alimentation en électricité de 250 établissements de santé (Cscom) de 60 écoles en milieu rural par des solutions solaires ; l’équipement de 1500 ménages de systèmes solaires domestiques et l’installation de 8 bibliothèques solaires.

Confiant en l’envergure d’un tel projet, le CNT avait à l’unanimité donné son quitus pour sa mise en œuvre qui, selon les déclarations du ministre Bintou Camara, devrait débuter en mai dernier. Cependant, 7 mois sont passés et le Projet “Yelen Sira” ne semble pas bouger d’un point, et pire, tout est bloqué, nous apprend-on.

En effet, des sources proches du projet, c’est l’incompréhension et le désarroi total. “Ce projet était fondamental pour le secteur énergétique et constituait l’aboutissement d’un travail collectif considérable entre les équipes de la Banque mondiale et les services techniques du département. Il visait principalement à améliorer la fiabilité et l’efficacité du système électrique, à augmenter l’accès à l’électricité dans les zones d’intervention du projet, et à faciliter l’intégration des énergies renouvelables. Il est le prolongement du Projet d’amélioration du secteur de l’électricité au Mali (Pasem). Sa mise en œuvre devrait permettre la construction de postes de transports et de lignes électriques pour favoriser le transport de l’électricité qui sera produites même par les centrales solaires en construction”, indique un expert du secteur de l’énergie qui se demande bien ce qui peut expliquer le blocage d’un tel projet. Mieux, indiquent d’autres sources, le projet en question est composé d’un don de 5 millions de dollars décaissable courant 2024 qui devait servir à l’équipement de 1500 ménages de systèmes solaires domestiques et à l’électrification solaires de 250 établissements de santé (Cscom). Toute chose qui soulagerait nos compatriotes tel que souhaité par le président de la Transition, chef de l’Etat, le colonel Assimi Goïta. Eu égard à son importance, pourquoi un tel projet n’est pas mis en œuvre depuis 7 mois ? Qui bloque sa mise en œuvre ? Quand on sait que même lors de sa dernière mission dans notre pays, la Banque mondiale avait tant vanté l’importance de ce projet pour le Mali et disait attendre son lancement imminent. La Commission énergie du CNT qui avait suscité tous nos espoirs autour de ce projet est également interpellé.

Yelen Sira est-il devenu Didi Sira ?

La Rédaction

Commentaires via Facebook :