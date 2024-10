Barrick Gold Corporation et le Gouvernement ont convenu de trouver une résolution globale aux réclamations et litiges existants entre le Gouvernement et les sociétés minières Loulo et Gounkoto du groupe Barrick. Les détails de l’accord, fondés essentiellement sur les propositions initiales de Barrick, seront rendus publics une fois les termes du règlement amiable finalisés, selon l’un des responsables de la compagnie.

Le Président Directeur Général de Barrick, Mark Bristow, a déclaré que la relation mutuellement bénéfique de la société avec les Gouvernements maliens perdure depuis 30 ans malgré des divergences occasionnelles avec les régimes successifs qui ont toutes été résolues à l’amiable. “Les négociations actuelles se sont avérées difficiles, mais nous sommes encouragés par la reconnaissance du Gouvernement de l’importance de garantir la viabilité à long terme du complexe Loulo-Gounkoto en tant que contributeur de premier plan à l’économie malienne. Nous avons hâte de travailler avec le Gouvernement pour normaliser notre partenariat de longue date” a-t-il précisé.

Notons que quatre employés de cette compagnie minière canadienne avaient été arrêtés, la semaine dernière. Pour le moment, on ne sait pas pourquoi ? Mais, ils ont passé quelques jours au Pôle Economique et Financier avant d’être libérés en début de semaine. Et on sait que Barrick Gold possède aujourd’hui avec l’Etat malien l’un des plus importants complexes aurifères au monde.

Cette compagnie détient 80 % et l’Etat malien 20 % des deux sociétés propriétaires du complexe aurifère souterrain et à ciel ouvert de Loulo-Gounkoto.

En août 2023, le Mali a adopté un nouveau code minier permettant à l’Etat de prendre jusqu’à 30 % de participation dans les nouveaux projets. La réforme a supprimé des exonérations fiscales accordées aux entreprises au cours de l’exploitation.

El Hadj A.B. H

Commentaires via Facebook :