Dénommé ‘’articorruption’’, ce projet de l’association jeuness’art avait pour but de permettre aux journalistes, slameurs, artistes peintres et rappeurs d’apporter leur contribution dans la lutte contre la corruption en trempant leurs plumes, pinceaux et verbes dans la plaie. Dans la catégorie presse écrite, c’est Sekou Bah du quotidien Info-Matin qui a remporté le premier prix qui est composé de la somme de 500 000FCFA, d’un trophée et d’une attestation. Il est suivi par Togouna A Traoré du journal Nouvel Horizon qui a eu la somme de 300 000FCFA plus un trophée et une attestation. Le troisième est Siaka Diamouténe du journal en ligne Maliweb qui est parti avec 200 000FCFA plus un trophée et une attestation. Dans la catégorie slam, rap et peinture murale, les trois premiers ont aussi reçu les mêmes distinctions que ceux de la catégorie presse écrite. Aboubacar Camara, le président de l’Association Jeuness’art, a fait savoir que l’art est un moyen efficace de lutte contre la corruption et que c’est la raison qui les a poussés à jeter leur dévolu sur lui pour donner la parole aux jeunes rappeurs, permettre aux journalistes et autres slameurs de dénoncer le mal via leur moyen d’expression. Il a révélé que les œuvres produites par les différents candidats permettront de lutter contre la corruption et de disloquer sa chaîne qui est solidement enracinée. Le Directeur exécutif de l’ONG AFAD, Ahmed Sékou Diallo, et le président de la CAD Mali, Souleymane Dembélé, ont félicité les membres de jeuness’art pour avoir organisé avec brio ce concours qui, a leur yeux, fera tache d’huile dans la lutte contre la corruption au Mali et ont rassuré que leur accompagnement ne fera pas défaut pour les prochaines éditions.

Moussa Samba Diallo