Resolute et SOMISY soutiennent la formation locale et la promotion des femmes à des postes de technicité de haut niveau

Le secteur minier, avec ses investissements importants, contribue largement à l’économie nationale et au développement du Mali. Mais la participation de toutes les couches sociales demeure encore un défi que RESOLUTE relève, à travers ses programmes de formation et sa politique du genre, en plaçant les femmes au cœur de son dispositif en leur offrant ainsi la possibilité de faire avancer leur carrière dans le secteur minier. Car malgré les nombreuses sensibilisations et interpellations en faveur du relèvement de leur effectif en quantité et qualité, le paysage minier demeure essentiellement masculin.

Le forage est souvent considéré comme étant l’étape la pluscritique en matière d’opérations souterraines minières, nécessitant d’ailleurs un apprentissage de 1 à 2 ans en moyenne pour former les opérateurs en forage de longs trous. Cependant, au sein de la mine d’or de Syama, grâce à ses capacitésde forage automatisé, les expertsen forage ont développé un programme spécifique destiné à former de jeunes ressortissants maliens à cette discipline en 6 à 8 mois seulement. L’exemple le plus éloquent du succès de ce programme avancé de formation et de l’engagement de Resolute en faveur de l’égalité des chances est peut-être celui de Mlle Adiaratou Diabaté.

Une jeune “locale” parmi les foreurs les plus performants

Cette jeune femme de 28 ans est née dans la commune rurale de Fourou, dans le Cercle de Kadiolo en région de Sikasso ; soit à quelques minutes à peine de l’actuel site de Syama, où elle exerce à présent parmi les foreurs de long trous les plus performants. Titulaire du DEF, d’un bac en Lettres, d’un DEUG et d’une Licence en Sciences de l’Éducation, c’est en 2019 que Melle. Diabaté a été recrutée par la filiale malienne de Resolute, la Société des Mines de Syama S.A. (SOMISY), dans un programme d’emploi visant à mobiliser les jeunes talents locaux, afin de former et développer des équipes souterraines d’exploitation et des opérateurs de machines automatisées.

Suite à une formation sur les camions manuels, les camions automatisés et les opérations de forage de longs trous,Mlle.Diabaté travaille maintenant sur l’énorme machine souterraine connue sous le nom de “machine de forage à long trous Sandvik DL421i”, après avoir précédemment opéré sur des camions souterrains etdes engins automatisés dirigésdepuis laSalle de Contrôle Souterraine de Syama.

Un brillant avenir en tant que leader et formatrice

Ainsi, chaque jour, après avoir obtenu son plan de forage, elle se rend sous terre jusqu’à 400 mètres de profondeur pour contrôler et positionner sa machine, puis enfindémarrer le processus de forage manuellement, avant de passer en mode automatique et intervenir lorsque cela s’avère nécessaire. Son objectif, qu’elle améliore et dépasse fréquemment par ailleurs, est de forer 160 mètres linéaires durantson tour de service quotidien de12 heures.

Grâce au programme de formation développé par RESOLUTE et SOMISY à Syama, Mlle Adiaratou Diabaté est désormais devenue une pionnière dans le domaine du forage et des machines souterraines automatisées, avec un brillant avenir devant elle aussi bien en tant que leader et formatrice dans cette discipline de haute technicité, que de spécialiste féminine qualifiée dans le secteur des mines.

Resolute est une société́ aurifère prospère avec plus de 30 ans d'expérience en tant qu'explorateur, développeur et exploitant de 10 mines d'or qui ont produit plus de 9 millions d'onces d'or à ce jour.

La sécurité de son personnel étant la plus haute priorité de la société,Resolute a mis en œuvre en 2020 un solide plan d'intervention contre le COVID-19 au niveau de toutes ses opérations afin d'assurer la sécurité de ses employés et le fonctionnement de ses mines.

Resolute possède actuellement 2 mines d’or en production : la Mine d’Or de Syama au Mali (Syama) et la Mine d’Or de Mako au Sénégal (Mako). Resolute totalise une base de ressources minérales mondiales estimée a 11 millions d’onces d’or.

Syama est un actif robuste de longue durée de vie qui devrait produire entre 235 et 255 000 onces d’or en 2021 à partir des infrastructures de traitement et d’extraction existantes. Mako est une mine d’or à ciel ouvert de haute qualité que Resolute possède et exploite depuis août 2019.

Resolute entreprend également des campagnes de forage d’exploration actives dans l’ensemble de son portefeuille africain, avec un accent particulier sur le Mali, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et la Guinée. Resolute possède également la Mine d’Or de Bibiani au Ghana.

