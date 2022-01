Le vendredi 7 janvier dernier, la Société historique de Téléphonie au Mali, Moov Africa Malitel a remporté la Palme Internationale de l’Entreprise la plus Dynamique du Secteur des Télécommunications au Mali. Un évènement organisé par l’Agence Ecofin Entreprise. Ainsi, le prix a été reçu par son Directeur Général, Abdelaziz Biddine entouré de ses collègues au cours de la cérémonie de récompense riche en couleur, tenue à l’hôtel Radisson Collection, ex Sheraton.

Créé en 1989 sous le nom ‘’Sotelma’’, aujourd’hui ‘’Moov Africa Malitel’’ est le 1er opérateur historique de Téléphonie Mobile au Mali devenu le plus performant opérateur en terme de qualité de service des réseaux mobiles et fixes sur l’ensemble du Mali. Cette performance de Moov Africa Malitel peut s’expliquer par l’investissement fort de 180 milliards en ces 5 dernières années par sa Direction Générale avec des objectifs principaux à atteindre et avec des innovations apportées au niveau des services offerts pour la satisfaction de la clientèle malgré la crise sanitaire.

Ainsi, on peut affirmer que ce prix ‘’Palme Internationale de l’Entreprise la plus Dynamique du Secteur des Télécommunications du Mali’’ reçu par Moov Africa Malitel est le fruit des actions bien réfléchies et des résultats bien concrets de cet opérateur.

Au cours de la cérémonie de réception de cette récompense, le DG Biddine a remercié la Direction Générale de l’Agence ‘’Ecofin Entreprise’’ pour l’organisation dudit évènement important, permettant la motivation, l’encouragement et surtout la mobilisation des entreprises du Mali.

« Aussi, je remercie Ecofin Entreprise pour cette reconnaissance, pour cette distinction que je dédie à mon équipe qui est à l’origine de ce succès et du dynamisme de notre chère entreprise Moov Africa Malitel » a-t-il témoigné.

Selon le DG Biddine, Moov Africa Malitel a été sélectionné parmi les 100 entreprises les plus dynamiques du Mali grâce à son expertise dans le secteur des télécommunications, grâce à son innovation et plus particulièrement dans le domaine des services à valeur ajoutée.

Moov Africa Malitel a été nominé ce soir, déclare-t-il, grâce à sa capacité de développement de son activité à pénétrer le marché et aussi grâce à son rôle remarquable toujours pour animer l’économie nationale. « Cette reconnaissance nous motive et nous responsabilise davantage pour faire mieux et donner plus. Au nom de tous mes collaborateurs, Moov Africa Malitel, votre entreprise s’engage à innover plus, à faire plus d’effort pour étendre les réseaux de Télécommunications sur tout le territoire de notre cher pays en assurant la meilleure qualité de service avec des prix abordables pour tous… » a rassuré M. Biddine.

Par Mariam Sissoko

