Prorogation de la durée de la transition : Choguel lève le rideau de fumée sur ses intentions

Suite à moult rencontres avec la classe politique malienne n’ayant pas abouti à une issue favorable à son projet d’assises nationales et d’organe unique de gestion des élections, Choguel Kokalla Maïga se tourne vers le Corps diplomatique. Devant lui, il a manifesté sa volonté d’aller aux assises nationales de refondation du Mali avant toutes élections dont le report aux calendes grecques est de saison.

« En politique, tous les moyens sont bons lorsqu’ils sont efficaces », disait l’intellectuel complet français, Jean-Paul Sartre, dans sa pièce de théâtre ‘’Les Mains sales’’. Ce passage du penseur colle bien à la volonté affichée du Premier ministre de la transition malienne, Choguel Kokalla Maïga. Un projet resté depuis longtemps couvert de grands nuages qui commencent à se fendre pour mettre à nu l’intention tant décriée.

La levée de boucliers des partis politiques et associations de la société civile contre son projet d’assises nationales et d’organe unique de gestion des élections crèvent les yeux. De ce fait, il faut pour le Premier ministre malien chercher un point d’appui pour mener son ambition à bon port. Il a trouvé juste opportun de convoquer le Corps diplomatique ce jeudi 9 septembre 2021 au Centre international de conférences de Bamako (Cicb).

L’objectif était de leur faire part d’un certain nombre d’actions qui, selon lui, sont nécessaires pour la refondation du Mali. Ce, également à la faveur d’une rectification de la trajectoire de la transition comme le fait croire le PM à tout bout de champ. A ses interlocuteurs du jour, l’orateur Choguel a évoqué les engagements du gouvernement pour apaiser le climat social qui ne cesse de s’échauffer. « Si l’apaisement du climat social auquel le gouvernement s’est attelé avec détermination est de nature à créer les conditions d’une transition apaisée, l’amorce des réformes politiques et institutionnelles va asseoir les fondations du Mali nouveau, un Mali bâti sur les institutions fortes, légitimes et démocratiques », explique-t-il.

Partant, il a sollicité des diplomates l’accompagnement, le soutien technique, financier et matériel pour assurer les conditions de réussite de la transition. Il leur fera savoir que le Gouvernement a expliqué à Gooddluck Jonathan la nécessité d’organiser les assises nationales de refondation afin de mettre d’accord sur un large consensus national, assorti d’un chronogramme précis et détaillé devant conduire aux élections générales dans les plus brefs délais.

Les derniers éléments de cette longue phrase montrent que la date du 23 février ne tient plus aux yeux du Premier ministre. De ce fait, l’on peut dire sans risque de se tromper qu’il est dans la dynamique de fouler au pied la Charte de la transition qui avait déjà déterminé la date des élections. D’ailleurs, un chronogramme de ces échéances avait été publié devant la presse nationale et internationale par le gouvernement de transition précédent.

S’il y a des associations qui demandent la prorogation de la durée de la transition, elle n’est pas la tasse de thé de plusieurs leaders politiques du Mali. Des communiqués sont assez édifiants en la matière. Sur les antennes de radio et les plateaux de télévision, l’on a de cesse demandé la fin de la transition en février pour investir un président démocratiquement élu. Pour obtenir ce qu’il veut, Choguel a du fil à retordre. Son passé récent risque de se retrouver devant lui. Il est dit que Guillotin a inventé la guillotine et a fini par être guillotiné.

Bazoumana KANE

