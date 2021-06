En vue d’informer les futurs bacheliers sur les prestations offertes en matière d’œuvres universitaires, le CENOU a entamé, depuis le 8 juin dernier, une large campagne de distribution du magazine « Le Guide CENOU de l’étudiant ». Cette initiative concerne surtout des académies du Mali.

« Acteur majeur de la vie étudiante, le CENOU est là pour vous accompagner au quotidien dans vos études et contribuer ainsi à votre réussite. Le CENOU assure une mission sociale essentielle à travers la gestion d’aides financières et de prise en charge des soins de

santé ».C’est avec ces mots du directeur général du Centre national des œuvres universitaires (CENOU), le colonel major Ousmane Dembélé que s’ouvre le « Guide CENOU de l’étudiant », un magazine d’information sur les missions et services du CENOU.

« Amélioration des conditions de vie et d’étude des étudiants »

Grâce à ce Guide, le public étudiant ainsi que les lycéens pourront mieux découvrir les services de cet établissement public à caractère administratif (EPA). Cette édition 2020-2021, en plus de la présentation du CENOU notamment de ses missions et ses services au profit des étudiants, indique toutes les conditions à remplir par les nouveaux bacheliers afin de bénéficier de la bourse, des allocations financières, des logements dans les campus universitaires ainsi que de la restauration voire des soins de santé et autres actions sociales.

Une attention particulière est portée également sur la carte CENOU, un outil indispensable pour bénéficier des services du CENOU. Bref, ce guide contient toutes les informations pratiques, de façon détaillée, sur les services et les missions de cet EPA.

« [ndlr] Le CENOU organise régulièrement des concerts, expositions, animations artistiques et culturelles et plusieurs compétitions sportives sur les différents sites, favorisant ainsi les rencontres et les échanges entre étudiants », fait comprendre le directeur général du CENOU. À travers ce Guide, les futurs bacheliers aussi bien que leurs parents comprendront mieux l’engagement de cet établissement sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour « l’amélioration des conditions de vie et d’étude des étudiants ».

Large campagne de distribution

Depuis le mardi 8 juin 2021, une équipe du Centre national des œuvres universitaires parcourt des académies d’enseignement du Mali afin de mieux informer les futurs bacheliers sur les prestations offertes en matière d’œuvres universitaires (allocations financières, transport, hébergement, santé, etc.), à travers une campagne de distribution du magazine d’informations « Le Guide CENOU de l’étudiant ».

Au total, 15 500 exemplaires du magazine seront distribués dans les académies concernés par cette initiative du CENOU en collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ainsi que de celui de l’Éducation nationale, selon un plan de distribution bien détaillé.

La première étape de cette campagne de distribution a concerné les académies d’enseignement de Koulikoro, Dioila, Ségou, San, Mopti, Sévaré, Koutiala, Sikasso, Bougouni. Quant à la seconde étape, elle concernera notamment Kita, Kati, les académies de la Rive droite et gauche de Bamako. En ce qui concerne les académies de Tombouctou, Gao, Douentza ainsi que de Nioro du sahel, les distributeurs du CENOU n’y effectueront pas le déplacement, mais 2000 exemplaires du Guide y seront envoyés par colis.

Partout où les distributeurs sont passés, l’initiative a été largement appréciée par les administrations qui estiment important d’informer dès maintenant « les futurs bacheliers du profil de leur accompagnateur tout au long de leur cursus universitaire ».

Pour le confort des étudiants maliens, le CENOU ne cesse d’innover tout en multipliant les initiatives lui permettant de se rapprocher davantage des étudiants. D’où l’initiative de création de certains centres régionaux des œuvres universitaires.

Fousseni Togola

Source : https://saheltribune.com

