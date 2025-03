La 13ᵉ session du Conseil d’administration de l’Université Yambo Ouologuem de Bamako (UYOB), anciennement Université des Lettres et des Sciences Humaines, s’est tenue le jeudi 27 février à Kabala. Présidée par le Pr Doulaye Konaté, président du Conseil d’administration, ladite session s’est déroulée en présence du recteur de l’établissement, le Pr Belko Ouologuem.

Dans son allocution, le Pr Doulaye Konaté a adressé ses félicitations au nouveau recteur, en qui les plus hautes autorités du pays ont placé leur confiance pour assurer la direction de l’université dans les années à venir. « Nous lui adressons nos meilleurs vœux de réussite dans cette mission exaltante au service de notre université et de notre pays », a-t-il déclaré. Il a également rendu hommage au recteur sortant, le Pr Idrissa Soïba Traoré, saluant sa contribution significative au développement de l’établissement et, plus largement, de l’enseignement supérieur au Mali.

Le président du Conseil d’administration a rappelé que l’université porte désormais le nom de Yambo Ouologuem, écrivain de renom dont l’œuvre littéraire est une fierté pour le continent africain. « Nous saluons cette initiative des plus hautes autorités et espérons que ce prestigieux nom contribuera au rayonnement de notre université, aussi bien sur le plan national, qu’international », a-t-il affirmé.

A ses dires, cette session est principalement budgétaire et va permettre d’examiner le rapport d’activités de l’année universitaire 2023-2024, ainsi que l’exécution du budget 2024. Selon les données présentées, l’université comptait 22 793 étudiants, dont 7 238 femmes (32 % des effectifs). L’encadrement pédagogique repose sur 185 enseignants, parmi lesquels seulement 17 femmes (9 %). La majorité des enseignants sont des assistants (85 % des effectifs), tandis que le nombre de professeurs de rang magistral reste en deçà des standards recommandés par l’UNESCO. Le personnel administratif lui, est composé de 118 agents, dont plusieurs contractuels.

L’université fait face à plusieurs défis majeurs, notamment le manque d’infrastructures adaptées à la croissance du nombre d’étudiants, ainsi que son éloignement du centre-ville de Bamako, rendant l’accès difficile. Cette situation a entraîné un départ accéléré d’agents vers d’autres structures offrant de meilleures conditions.

Malgré ces contraintes, l’équipe rectorale poursuit ses efforts pour garantir la continuité pédagogique et soutenir la recherche, grâce aux ressources allouées par l’État et aux fonds générés par l’université elle-même. Le Pr Doulaye Konaté a d’ailleurs remercié les autorités de tutelle pour leur soutien, notamment dans le paiement partiel des arriérés d’heures supplémentaires en 2023. Il a conclu en saluant l’engagement du corps professoral, du rectorat et du personnel administratif, dont les sacrifices permettent d’assurer le bon fonctionnement de l’université.

Flani SORA

Source : Notre Voie

