Au son de la kora instrument de musique du mandingue joué par l’Ensemble Instrumental du Mali que les étudiants des promotions 2023/2024 baptisées Aoua Keita et Seydou Badian Kouyate de l’Université Intercontinentale Libre SUP’MANAGEMENT ont reçu leur graduation avec tous les honneurs, ce samedi 18 janvier au Musée National du Mali en présence de leurs parents et amis. Cette cérémonie de graduation a été un moment unique où le travail acharné, la détermination et l’excellence académique ont été mis à l’honneur pour célébrer l’excellence et le sucées incarné.

Cette cérémonie de graduation de l’Université Intercontinentale Libre SUP’MANAGEMENT a été pleine d’émotions et surtout des conseils prodigués envers les 158 diplômés DUT ; 542 Licenciés et 180 Masters/MBA par différents intervenants au pupitre en les invitant de comprendre que la vie est parfois un long parcours mais peu importe ses tours et ses détours. A la fin, il y a ceux qui meurent Et il y a ceux qui demeurent. Ceux qui changent de demeure. Ceux dont la grandeur de l’esprit, et la hauteur des valeurs, font vibrer de confiance nos cœurs et fleurir d’espérance nos champs ! Aoua KEITA et Seydou Badian KOUYATE Dieu agrée leurs âmes, sont du nombre de ces vaillants par l’exemplarité de leur combat. Leurs noms échappent au trépas qu’ils soient dignes de leurs pas , par l’ardeur dans le labeur, par la passion du bien commun, par la défense des droits humains, par le courage de porter leur part de vérité, leur part de lumière et de lucidité ! Au nom de notre égale dignité, il y a ceux qui apprennent, il y a ceux qui comprennent. Les bambaras y voient une nette différence. C’est une sagesse qui trouve bien de résonnances : « L’homme est un roseau pensant » Dixit Blaise Pascale. Car au Sup ‘Management leur mission ce n’est pas de produire des têtes bourrées ; c’est d’allumer, en chacun des 880 nouveaux diplômés des promotions 2023/2024 baptisées Aoua Keita et Seydou Badian Kouyate , un feu sacré, qui éclaire et donne un sens à la vie. C’est de les outiller de compétences analytiques, pour diagnostiquer n’importe quel problème, élaborer une vision de conduite du changement, définir et valider des objectifs Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes dans le Temps et, à la fin de chaque journée, de chaque semaine, de chaque mois, de chaque année, se rencontrer avec soi-même et se demander . Qu’ai-je appris aujourd’hui ?

Que ferais-je de mieux demain ? Pour moi, Pour ma famille , pour ma patrie, pour l’humanité. Dans quel camp suis-je ? Ceux qui meurent ? Ou ceux qui demeurent ? Le destin est une feuille vierge. A eux d’écrire le leur.

Presque que les larmes de joies aux yeux de voir ses désormais ex étudiants qui reçoivent les parchemins et bientôt ils iront sur le marché de l’emploi, le Directeur General de Sup’Management Dr Mamadou Habib Diallo dira que c’est l’occasion est fort opportune pour saluer et remercier tous les parents, tous leurs lycées partenaires et toutes les entreprises qui croient en Sup ‘Management, qui leurs font confiance et qui leurs accompagnent depuis 24ans…

Pour les 880 lauréats, Dr Mamadou Habib Diallo voudrait qu’ils sachent que les parchemins que couronnent aujourd’hui leurs efforts et le sacrifice de leurs familles, ces parchemins, ne sont pas la fin du chemin. Ces parchemins sont une partie du chemin. Qu’ils soient dans la performance continue. Dans la quête de l’excellence, l’endurance, la bienveillance, la bienséance et la résilience. Résilience pourquoi ? Parce que la crise, ce n’est plus conjoncturelle. La crise, c’est structurelle. Certains y voient une impasse, D’autres, une opportunité, Et, nous sommes de ce camp ! Pour deux raisons essentielles :

Première raison : chaque épreuve, chaque crise, si douloureuse soit-elle, est une opportunité de bénédictions. Parce que tout ce qui ne nous tue pas ; nous rend plus forts, du moins si nous avons la sagesse de tirer enseignement de nos erreurs, et de comprendre qu’à l’échelle des entreprises comme à celle des nations, la diversité des idées n’est pas toujours une faille dans le rempart. Bien au contraire, elle nous épargne le risque de la myopie, et le piège des certitudes immuables.

Deuxième raison d’être dans l’espérance et la confiance en notre capital humain : si les règles de la courtoisie diplomatique n’invitent pas à citer des noms, il n’en demeure pas moins qu’aujourd’hui, nous voyons que certains pays d’Asie, tout en étant 100 fois plus petits que d’autres et de surcroit, tout en ayant aucune ressource minière, arrivent à produire et à exporter des biens et des services 100 fois supérieurs en volume et en qualité que ceux des géants dont le sous-sol regorgent de toutes sortes de richesses naturelles. C’est le pouvoir de la connaissance. La connaissance est la plus grande source de richesses. Mieux, c’est la seule source de richesse qui est infiniment exploitable, non polluante et durable. Il y a là un grand signe d’espoir. L’espoir que notre jeunesse trouve plus de raison à investir dans son cerveau

L’espoir que nos gouvernants, aient plus de marge de manœuvre pour faire de l’enseignement supérieur ce qu’il urge d’en faire le bataillon d’élite de ce que l’on appelle aujourd’hui la guerre économique, mais que nous, universitaires préfèrerions appeler la paix économique

Selon la tradition de Sup ‘Management dans le sac de chaque sortant est mis qui rendra leur odyssée mémorable en souvenant de ce qui suit : « Rien ne se donne, tout se mérite, que l’on soit femme ou homme ; Ne regardez pas ce que vous apportez aux autres. Regardez plutôt ce que les autres vous apportent ;Souvenez—vous que chaque difficulté est une opportunité. Cela dépend que l’on soit pessimiste ou optimiste ; Il n’y a pas de vents favorables à celui qui ne sait pas où il va ; Fixez-vous des objectifs et employez-vous à les dépasser ; Ayez un toujours un Plan B, un Plan C, et peut —être un Plan D ; Soyez capables de polyvalence et d’innovation ; Ayez l’humilité de toujours apprendre, et l’audace de toujours Entreprendre ; Soyez serviables et courtois, sans jamais être complaisants ni obséquieux ;Le respect des collègues se gagne par le labeur et non par la peur ou les faveurs indues ; Dites du bien de vos collègues, ou n’en dites rien ;Si vous avez tort, demandez pardon et corrigez-vous ; Si vous avez raison, écoutez tout de même et sachez pardonner, car le pardon vous libère de la fatigue de l’esprit et des maladies du Cœur ; Pratiquez du sport et mangez sain ; Priez beaucoup, mais surtout : priez en secret ; Évidemment, tout ne sera pas toujours facile. Le succès est un escalier bien souvent tordu. Si vous tombez, et vous tomberez certes parfois, levez-vous et marchez encore et encore et enfin chemin faisant, souvenez que le plus important n’est pas d’être toujours le meilleur. Le plus important, c’est de toujours donner le meilleur de soi-même. Et rappelez-vous : Si l’humilité reste votre bâton d’appui, le succès sera toujours votre compagnon de marche. Le siècle est en marche. »

