Clôture de la semaine diplomatique européenne : Les jeunes du Mali s’engagent pour un comportement écophile

Après une semaine remplie de sensibilisation au sein des établissements éducatifs, la semaine européenne de la diplomatie climatique s’est terminée par une remise de lots de cadeaux aux lauréats des concours de photo et dessin initiés à l’occasion. C’était le jeudi 5 novembre 2021 au Parc national du Mali.

Trois gagnants de chaque catégorie photo et dessin ont reçu chacun un cadeau en prime des concours lancés dans le cadre de l’animation de la Semaine européenne de la diplomatie climatique. Sous la présidence du secrétaire général du ministère de l’environnement, en présence de l’ambassadeur de l’UE, SE Bart Ouvry, de l’ambassadrice de la Suède, du directeur du Conservatoire , des représentants de l’ONG Sanuva en plus des représentants des établissements secondaire et supérieurs, la cérémonie de clôture a été marquée par des mots d’encouragements pour un comportement écophile . L’ambassadeur de l’UE, Bart Ouvry dans son intervention, est revenu sur les enjeux du changement climatique tout en invitant à une massive plantation des arbres pour la préservation de l’avenir des futures générations. Des propos salués par le secrétaire général du ministère de l’environnement. Qui ajoute que de telles initiatives viennent renforcer les actions gouvernementales en faveur de la lutte contre le changement climatique.

S’agissant des lauréats, on note que le premier prix du concours dessin est revenu à l’école privée ‘Eveil’ gagne. Le deuxième prix relevé par les écoles de Banankabougou et celle de la Cathédrale, quant au troisième prix, il a été décerné à l’école de Niamakoro. Pour la catégorie photo, Souleymane Tangara étudiant en multimédia au Conservatoire, gagne le premier prix, Sira Kamissoko deuxième prix et Joseph Alphonse Goïta troisième, ils rapportent chacun une tablette. Soulignons qu’à l’occasion, les jeunes élèves se sont déclarés engagés à lutter contre le changement climatique à travers leur comportement au quotidien dans la société. Une volonté illustrée par des plantations d’arbre au Parc National.

Khadydiatou SANOGO

