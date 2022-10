Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à nos frères enseignants qui n’ont pas hésité à attirer notre attention sur cette Journée Mondiale des Enseignants et les efforts déployés pour sauver notre système éducatif. Notre soutien inconditionnel et indéfectible à nos femmes et hommes en uniformes face aux campagnes d’intoxication des adversaires de notre pays ne nous a jamais fait oublier le dévouement et l’important rôle que nos enseignant(e)s jouent dans notre société.

En effet, nous croyons fermement que les enseignant(e)s sont non seulement l’épine dorsale du système d’éducation, mais aussi de notre nation toute entière. Vous devez être très fiers de vous-même et de votre profession, car il n’y a pas de cause plus noble que l’enseignement. La survie de la nation repose sur vos épaules parce que vous êtes les éducateurs qui aidez-la nouvelle génération à développer les facultés intellectuelles nécessaires pour faire face aux défis sans précédent auxquels est confrontée notre nation. Ce partage de connaissance et cette transmission de savoir à la jeunesse n’ont pas de prix. Vous êtes les architectes de notre société.

Cependant, il est important de souligner que l’école malienne souffre aujourd’hui de carences majeures auxquelles il faut s’attaquer. Or, les sociétés les plus avancées sont celles qui émancipent l’homme par l’instruction. En effet, l’Éducation est la clé de l’amélioration et de la plénitude. Notre système scolaire ne peut relever avec succès les défis du sous-développement que s’il progresse vers plus d’exigence et de qualité. Alors que nous entrons dans une économie de la connaissance et d’intégration régionale, le niveau de formation fait plus que jamais la différence entre les nations. C’est ce qui doit motiver notre réforme de l’éducation et le recentrage de l’école sur ses fondamentaux. Il est nécessaire de repenser les politiques d’éducation pour rendre l’école plus performante. Notre système éducatif a besoin d’être remis à niveau afin de donner une forte impulsion au développement du pays.

C’est de la qualité de l’enseignant(e) que dépend le plus la réussite de notre jeune population. Une telle responsabilité de l’enseignant(e) s’accompagne, de plus, d’attentes toujours plus exigeantes à son égard. Il est tout aussi important de ramener la dimension culturelle et humaine de l’éducation qui a été occultée par une privatisation mal réfléchie imposée par les institutions de Bretton Wood. L’identité culturelle doit être renforcée.

Depuis la privatisation, la plupart des écoles se sont lancées dans le recrutement d’enseignants non qualifiés. Nombre d’entre eux n’ont aucune compétence pédagogique et leur activité ne fait l’objet d’aucun suivi systématique. Nous devons consacrer une part plus importante du PIB à l’éducation et recruter des enseignants compétents à tous les niveaux pour donner une formation de qualité aux citoyens, gage de retour élevé sur l’investissement consacré à l’éducation.

Nous vous remercions et nous vous félicitons pour le beau travail réalisé quotidiennement dans nos communautés. Vous devez sûrement être célébrés, soutenus et assistés dans votre noble tâche.

Cheick Boucadry Traoré

