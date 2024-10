Mali : Bamako : La problématique des écoles inondées ou occupées par les sinistrés

Le ministre de l’Éducation nationale, Amadou Sy Savané, qui a visité, hier, certains de ces établissements, a assuré que les dispositions seront prises pour faire face à la situation avant la rentrée scolaire, prévue pour le 4 novembre prochain.

Le ministre de l’Éducation nationale, Amadou Sy Savané, a visité, hier, certaines écoles inondées ou occupées par les sinistrés à Bamako. Cette visite s’inscrit dans une démarche proactive visant à identifier les défis et les besoins des établissements scolaires soit inondés, soit occupés par des populations sinistrées. L’initiative témoigne de la volonté du département de l’Éducation de s’assurer des conditions pour une éducation de qualité pour tous les élèves.

Le ministre Sy Savané a pu échanger avec les sinistrés et les responsables municipaux sur leurs préoccupations et attentes. La situation des sinistres accueillis au sein de l’école père TIM présente un véritable défi pour la communauté locale. Ici, 49 ménages pour un total de 366 personnes, dont 136 enfants, occupent temporairement les 9 classes de l’établissement, depuis le 2 septembre. Or, la rentrée scolaire se profile comme une échéance critique.

Le directeur de cette école, Salik Diarra, ainsi que le chef du quartier et la présidente de la délégation spéciale de la Commune II du District de Bamako, Mme Aminata Dramane Traoré, travaillent ensemble pour trouver les solutions adéquates. Les conditions de vie des sinistrés étant minimales, il est impératif que les autorités interviennent rapidement pour offrir un soutien logistique et matériel, explique le directeur de l’établissement.

L’objectif est de permettre aux familles de quitter l’école avant la rentrée, assurant ainsi la reprise des cours dans un environnement convenable pour les élèves. Une intervention coordonnée et rapide est essentielle pour résoudre cette situation complexe et garantir le bien-être des sinistrés ainsi que la continuité éducative.

La situation au Groupe scolaire Sega Diallo de Bozola met en lumière les défis importants auxquels sont confrontés les sinistres qui y sont hébergés. Avec 145 ménages occupant les 27 classes, soit un total de 676 personnes, dont 202 enfants, les conditions de vie sont particulièrement précaires.

Mme Maïmouna Sininta, porte-parole des sinistrés, a exprimé leur amertume face au rapport de la rentrée scolaire du fait de l’occupation temporaire des salles de classe par eux. Elle a cependant témoigné de sa gratitude envers les responsables de la commune pour le soutien et l’hébergement.

Mme Sininta a également lancé un appel aux autorités pour qu’elles apportent une aide supplémentaire afin de trouver une solution durable à leur situation difficile. Cette situation souligne l’importance d’une réponse rapide et adéquate pour soutenir les personnes sinistrées et assurer la continuité de l’éducation des enfants.

PERTURBATIONS SIGNIFICATIVES- Au Groupe scolaire Mamadou Lamine Diarra en Commune IV du District de Bamako, les inondations récentes ont provoqué des perturbations significatives. Des efforts sont en cours pour évacuer les eaux résiduelles. La réactivité des autorités et la mobilisation des ressources nécessaires témoignent d’un engagement pour la continuité de l’éducation, malgré les défis posés par les conditions climatiques. Cet état de fait met également en exergue la nécessité de mettre en place des mesures préventives et des infrastructures résilientes pour faire face aux aléas naturelles à l’avenir.

La situation à l’école fondamentale de la Cité IFA Bako est véritablement préoccupante. Les eaux ont submergé les deux blocs de six classes, rendant l’accès à l’école extrêmement difficile, voire impossible. Ce problème logistique est aggravé par l’état des latrines qui sont complètement délabrées. Boubacar Traoré, président du comité de gestion scolaire de l’établissement, a exprimé sa gratitude envers le ministre de l’Éducation nationale pour avoir pris la décision de reporter la rentrée scolaire.

Pour lui, ce rapport était indispensable pour garantir la sécurité et le bien-être des élèves et du personnel enseignant. Il est impératif que des mesures soient rapidement mises en œuvre pour réhabiliter l’infrastructure scolaire et assurer une reprise des cours dans des conditions optimales, at-il dit.

La dernière étape de la visite a concerné le marché du Groupe scolaire Magnambougou. L’établissement accueille 36 ménages pour 321 personnes. Sur place, les autorités coutumières et communales ont tous salué l’initiative du ministre tout en exprimant des doléances portant sur l’électrification de l’école et la perspective du relogement des sinistres qui y vivent.

Selon le Dr Amadou Sy Savané, il est impératif que des dispositions soient prises pour faire face à cette situation avant la prochaine rentrée scolaire. «Au niveau gouvernemental, des mesures vont être rapidement prises pour que la situation redevienne normale, afin de permettre aux structures scolaires d’accueillir les élèves le 4 novembre prochain», a expliqué Amadou Sy Savané. Il a rassuré que le gouvernement fera tout son possible pour respecter la date du 4 novembre.

Amara Ben Yaya TRAORE

