CENI : Le questeur Beffon Cissé destitué de ses fonctions pour imitation de signature et placé sous mandat de dépôt

Le Questeur Beffon Cissé serait pris en flagrant délit de détournement des fonds de la Commission Électorale Nationale Indépendante du Mali (CENI) pendant que son président Amadou Bah était en soin intensif de la Covid19” Le montant du préjudice s’élève à dix millions six cent milles de FCFA (10 600 000 FCFA). Hier jeudi 1er Octobre, il a été écouté par le Pôle économique puis placé sous mandat de dépôt.

–Maliweb.net– C’est une histoire rocambolesque qui défraie la chronique entre le président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et son questeur.

Pendant que le président de l’institution atteint de la Covid-19, était en soins intensifs à l’hôpital du Point G, l’intérim a été assuré par le 1er Vice-président. Selon une source bien introduite, l’intérimaire aurait découvert des détournements impliquant directement le questeur Beffon Cissé de l’URD notamment des chèques qui ont été signés pendant cette période par Amadou Bah et Beffon Cissé.

Après vérification, il s’avère que Beffon Cissé aurait imité la signature de son président Amadou Bah au moment où il était en soin intensif du Covid19. Les commissaires de la CENI ont d’ailleurs, au cours d’une plénière, le jeudi 27 août 2020, décidé de le destituer purement et simplement de son poste de 1er Questeur. Son remplaçant a été élu à l’issue de la plénière en la personne de Moriba Diallo avec comme adjoint Mme Zoure Fadimata Maïga.

L’affaire portée au pôle économique et financier par le Président de la CENI.

“Effectivement, il y a des problèmes de cette nature à la Céni. En fait, quand j’étais malade, mon vice-président a eu à signer des chèques avec le questeur Beffon Cissé. Des actes ont été posés et des extraits ont été demandés au niveau des comptes Bdm-sa et Bms-sa puisque nous avons deux comptes. Nous avons fait des recherches à notre niveau afin de situer les responsabilités. C’est ainsi que nous avons suspecté certaines personnes. Finalement, nous avons débattu l’affaire en plénière. Nous avons estimé qu’il faudra pousser les vérifications avec un audit interne. Voilà, pourquoi, j’ai décidé de saisir le Procureur du Pôle économique et financier pour l’ouverture d’une enquête qui a ensuite saisi le Camp 1 de la Gendarmerie pour des enquêtes. Certaines personnes ont été auditées au niveau du Camp 1. Aujourd’hui, nous attendons la suite de la procédure judiciaire”, a confié le président de la Céni, Amadou Ba, à nos confrères du Journal Aujourd’hui Mali.

La suite de la procédure qui s’est soldée par l’arrestation de l’ancien questeur Beffon Cissé destitué de ses fonctions par le Pôle économique et placé sous mandat de dépôt depuis hier jeudi 1er Octobre.

Il faut rappeler que la CENI est secouée depuis un certain temps par des scandales retentissants. Le président de la CENI, Amadou Bah et son premier questeur Beffon Cissé avaient été accusés de fraude et de détournement de fonds, sous le couvert d’indiscipline budgétaire par leurs collègues. Des accusations confirmées par la suite par une mission d’audit menée par le ministère de l’économie et des finances à l’époque. Ils seront destitués par les autres commissaires et ensuite rétablis par la justice.

Aux dernières nouvelles, Beffon Cissé voudrait déposer une plainte contre le Président Amadou Ba pour détournement et vol du fond public.

Affaire à suivre

Bokoum Abdoul Momini/Maliweb.net

