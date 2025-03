La France, avec ses intérêts économiques, entame une nouvelle stratégie néocoloniale en Afrique de l’Ouest. Dans cette dynamique, Eramet apparaît comme un acteur majeur des dérives environnementales et sociales au Sénégal, pays aux paysages uniques et aux ressources humaines et naturelles riches et généreuses.

En tirant profit des ressources naturelles aux dépens des communautés locales, Eramet représente un exemple d’exploitation qui suscite des interrogations éthiques cruciales.

Les résidents du village de Lompoul, au Sénégal, mènent avec détermination cette lutte pour la justice. Ils ont été les observateurs horrifiés des effets dévastateurs des opérations d’Eramet et de sa filiale Grand Côte Operations (GCO), qui extrait du zircon sur le littoral sénégalais.

Non seulement ces méthodes mettent en danger l’écosystème délicat de la zone, mais elles compromettent aussi la sécurité alimentaire des individus qui se fient à leurs terres pour la culture de légumes. Dans un environnement où l’agriculture locale est essentielle, les choix de la société multinationale paraissent guidés par une logique de profit à court terme, au détriment du bien-être des communautés locales.

Un récent documentaire a mis en évidence la souffrance des habitants du village. Les témoignages collectés mettent en évidence une détresse intense : l’exploitation minière entraîne de nombreuses conséquences, dont la perte de terres arables, l’accroissement des maladies et le déplacement contraint des populations.

« A cause de cette exploitation, tout va mal chez nous, il n’y a plus de légumes, de plus en plus de maladie, c’est trop pour la population de notre village », proclame un agriculteur.

« Depuis qu’ils sont arrivés, ils exploitent de nombreux champs sans tenir compte de la souffrance des habitants. Ils ont tout ce qu’il leur faut pour vivre, tandis que nous n’avons plus rien », a exprimé un autre résident de Lompoul.

Ces mots résonnent tel un gémissement de souffrance et mettent en évidence l’écart entre les bénéfices engrangés par Eramet et la fragilité grandissante vécue par les habitants.

Un autre aspect préoccupant des activités d’Eramet est la réinstallation forcée des villageois, souvent mal indemnisée et réalisée sans réelle consultation ni prise en compte des besoins de la population concernée.

Des milliers de villageois ont été contraints de quitter leur maison pour faire place à l’exploitation minière, explique Osman Sera Sow, chef du village de Lompoul. La dégradation de leur cadre de vie est une réalité insupportable pour des gens qui luttent pour leur survie.

Malgré la médiatisation accrue de la crise, les activités d’Eramet se poursuivent. En matière de protection des droits de l’homme, la France fait preuve de deux poids, deux mesures. Alors qu’elle insiste sur ces principes en métropole, ces mêmes valeurs semblent s’effacer devant les intérêts économiques en Afrique.

Les habitants de Lompoul veulent sensibiliser l’opinion publique nationale et internationale. Leur lutte vise non seulement à dénoncer les abus d’Eramet, mais aussi à demander des comptes au gouvernement. Il est nécessaire que les autorités sénégalaises prennent position pour mettre fin à cette exploitation destructrice et faire respecter les droits des populations locales.

La situation à Lompoul est emblématique du défi plus large auquel sont confrontés les pays africains face à l’appétit insatiable des multinationales. Le Sénégal mérite mieux que l’exploitation cynique de ses ressources naturelles. Les autorités et les leaders d’opinion doivent s’élever contre cette dynamique injuste et jeter les bases d’un avenir où la prospérité économique ne se fera pas au détriment de l’environnement et des populations.

Par Lamine Fofana

