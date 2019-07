Une vacancière britannique a été expulsée d’un avion de la compagnie Thomas Cook après avoir insulté des passagers musulmans les traitants de «terroristes». Une vidéo prise à bord de l’appareil a été publiée sur le Net. L’incident s’est passé à bord d’un appareil s’apprêtant à relier l’aéroport turc de Dalaman à Londres-Gatwick.

Comme l’a expliqué sur Twitter un témoin de la scène, ce sont des hommes barbus et portant des tenues blanches de prière qui ont provoqué sa ire. Et d’ajouter que tous les passagers étaient en colère contre cette femme «folle et raciste».

a passenger on our Thomas Cook flight #MT105 from Dalaman to Gatwick refuses to board the plane because three bearded men in white prayer robes are on board. All passengers are united in anger against this crazy #racist woman. It's 2am #fedup

— Mario Van Poppel (@poppelmario) July 11, 2019