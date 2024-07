A l’image de “Jack l’Eventreur” de Londres ou du “Tueur à la Tronçonneuse”, des acteurs macabres qui ont profondément marqué la littérature policière ailleurs, un mystérieux individu à la machette sévit en ce moment à Ségou. Sa énième victime est l’épouse d’un Marabout sauvagement abattue le mercredi 03 juillet 2024.

Le Tueur en série à la Machette dénommé “Bécé-Tigui” sévit actuellement dans la capitale des Balazans et environnants. S’agirait d’un déficient mental ou d’un terrorisme nouvelle version ?

Les localités de Sirakoro, Soro-Wérè, et les communes de Sakoïba, Dogofry, Sebeso, de la banlieue de Pelengana-Wérè et même NIONO et SAN, ont été visitées par le “BECE-TIGUI” (l’homme à la machette) comptant de nombreuses victimes dans son sillage.

Selon nos sources, il y a eu des interpellations et les populations de SEKORO en panique avaient arrêté et tabassé à mort un suspect. Une méprise qui n’a pas mis fin au massacre. Au contraire !

Le phénomène “BÉCÉ-TIGUI” est sur toutes les lèvres à Ségou et sur les Groupes sociaux.

On dirait une autre forme de terrorisme. Personne n’est épargnée.

Le Tueur cible une maison; massacre tous les habitants et se retire sans rien emporter. Son seul et unique but est de tuer, faire le maximum de victimes avec sa machette !

Un fou ou une nouvelle forme de terrorisme, s’interrogent les rescapés ?

DERNIÈRE VICTIME:

Le mercredi 03 juillet 2024 “BÉCÉ-TIGUI” a refait surface dans la capitale des Balazans. Nos sources sont formelles: il s’agit bel et bien de l’homme à la machette, au regard du mode opératoire décrit par les rescapés.

Selon plusieurs témoignages, il aurait sauvagement tué une femme à coups de machette et blessé d’autres ce mercredi 03 juillet 2024 à Ségou au quartier Bamanan-Kin non loin du lycée Cabral, aux environs de 4 heures du matin.

Avec les coupures d’électricité et la chaleur obligeant, la victime, une jeune femme, mère d’un enfant dont l’Époux est marabout, dormait dehors pendant la nuit.

C’est en ce moment que “Bécé-Tigui” fit irruption dans la cour, tuant la femme à coups de machette…

Le mari dans la chambre au moment des faits, ayant entendu les cris et gémissements de sa femme, se précipita sur la porte en vue de sortir et lui porter secours. Mais quelle ne fut sa surprise de constater que la porte était fermée à clé de l’extérieur. Apparemment le tueur savait que quelqu’un se trouvait là ! Étonnant non ?

Le mari paniqué et les gémissements se faisant de plus assourdissants, utilisa toutes ses forces et arriva à défoncer la porte.

Il trouva sa femme mortellement blessée à coups d’un objet contondant.

Transportée à l’hôpital Nianakôrô FOMBA, les médecins ne purent que constater la mort.

Dans le même centre hospitalier, séjournent d’autres victimes blessées visiblement par coups de machette…

Alertée, la police du 2ème arrondissement de Ségou a lancé une enquête en examinant tout d’abord les faits et circonstances entourant l’agression. Et la traque du suspect est désormais lancée.

Selon de nombreux témoignages dont ceux provenant des rescapés, c’est l’œuvre du Tueur à la Machette nommé “BÉCÉ-TIGUI”.

Le commissariat de la police du 2ème arrondissement a ouvert une enquête pour élucider l’affaire.

A suivre donc !

Bamananden Journal Kojugu Kelebaa JKK*

Commentaires via Facebook :