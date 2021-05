Mariage : « Je surprends mon mari et ma meilleure amie dans mon lit »

Les relations de couple sont fondées sur l’amour et la confiance mutuelle. Mais rares sont les hommes qui méritent cette confiance, écrit Mariam dans ce billet fictif.

Après une décennie de mariage, la jeune Maïmouna, qui s’est mariée par amour depuis ses 17 ans, a le cœur brisé en mille morceaux.Jeune, toujours souriante, Maïmouna avait une beauté féerique tout comme son compagnon Moussa, qu’elle aimait d’un amour dionysiaque. Moussa a toujours su gagner sa confiance. Il faisait la fierté de la jeune dame.

Objet sexuel

« L’amour rend aveugle », dit-on. Maïmouna se trompait pourtant grandement de la sincérité de celui qu’elle considérait comme « l’homme de sa vie ». Moussa n’était pas aussi saint comme elle le pensait. Le jeune homme était du genre à ne pas pouvoir résister à la belle chaire. Mais comment sa femme pouvait-elle s’en apercevoir ? Elle qui avait une confiance aveugle en lui.

« Moussa a toujours été le seul et unique amour de ma vie. Je n’ai jamais eu des doutes sur la sincérité de notre relation de couple », confie-t-elle. D’après Maï, il ne manquait point d’occasion pour lui rassurer qu’il ne pût jamais la tromper avec une quelconque autre fille. Mais « le temps est meilleur juge »,enseigne un adage.

« Un jour, de retour du marché, je surprends mon mari et ma meilleure amie dans mon lit conjugal », déplore-t-elle avant d’ajouter : « Je suis restée figée tel un monument. Je ne pouvais jamais l’imaginer ».

Très choquée par ce qu’elle vient de découvrir, la jeune Maï décide de ne plus rien entendre de son mari et de mettre un terme à leur relation de couple. « Moi qui me croyais la plus chanceuse des femmes, finis par comprendre qu’elle n’était qu’un objet sexuel », souligne-t-elle, la gorge enrouée.

Les hommes trichent plus que les femmes

Cette situation a permis à la jeune dame de découvrir que depuis leur mariage, son mari a toujours eu la langue mielleuse sans pour autant être vraiment fidèle à elle. « La preuve est qu’il avait souhaité sortir avec une de mes sœurs. Mais j’avais toujours eu des doutes sur la véracité de ce cas », a-t-elle expliqué avant de se convaincre d’avoir maintenant les preuves nécessaires. « Mon mari effectuait plusieurs appels en catimini pendant les premières heures de la nuit. Des appels après lesquels, il se lavait pour “aller chez son ami”, me disait-il », explique Maïmouna. Moussa ne retournait chez lui que vers 0 h ou 1 h du matin.

Malgré plusieurs tentatives de réconciliation, la jeune dame a estimé que rien ne pouvait recoller les morceaux de son cœur. « Quelques mois plus tard, indique Maïmouna, mon amie a pris définitivement ma place dans le foyer et moi j’ai décidé de ne plus avoir une confiance aveugle à un homme ».

Selon les données de l’Enquête sociale générale (ESG) de 2017, précisément aux États-Unis, en matière d’amour, les hommes trichent plus que les femmes. Cette enquête précise que 20 % des hommes déclarent avoir eu des relations sexuelles hors mariage, contre 13 % des femmes. Ces données pourraient être les mêmes dans les autres pays.

Mariam N’diaye

*Les noms utilisés sont justes des pseudonymes.

Source : https://saheltribune.com

