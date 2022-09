Un avion de fret de l’aéropostal est sorti de piste pour finir sa route dans un étang, à l’aéroport de Montpellier. Celui-ci a été fermé par mesure de sécurité tandis que les voyageurs ont été réorientés par les compagnies d’aviation.

L’aéroport de Montpellier a été fermé pour une durée indéterminée, un avion de fret ayant fait une sortie de piste dans le courant de la nuit lors de son atterrissage sans faire de blessés, a annoncé le 24 septembre, la préfecture de l’Hérault.

Il était 02h50 lorsqu’un avion de l’aéropostale, un Boeing 737 chargé de fret, a raté son atterrissage à l’aéroport de Montpellier et fini sa route dans l’étang de Mauguio situé en bout de piste. Le nez de l’avion est actuellement immergé.

Un #avion a fait une sortie de piste à l’aéroport de #Montpellier dans l’#Hérault la nuit dernière en raison des intempéries (pluies et #orages). Celui-ci est d’ailleurs fermé jusqu’à nouvel ordre. Image : Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pic.twitter.com/WH9AtANsCm — Guillaume Séchet (@Meteovilles) September 24, 2022

«Par mesure de sécurité et dans l’attente qu’une entreprise spécialisée vienne déplacer l’appareil, les vols commerciaux et de fret» ne peuvent plus atterrir à Montpellier pour une durée indéterminée, a indiqué la préfecture dans un communiqué. «Les trois personnes présentes dans l’appareil sont indemnes. Elles ont pu être désincarcérées et mises en sécurité grâce à l’intervention rapide des secours», selon la même source.

❌✈️ Cette nuit un avion de fret en phase d’atterrissage à l’aéroport de #Montpellier est sorti de la piste.

Pas de blessé.

⚠️ L’aéroport de Montpellier @MPLaeroport est fermé pour une durée indéterminée aux vols commerciaux et aux vols de fret.

ℹ️ Communiqué de presse ⤵️ pic.twitter.com/jej7aVd2Wl — Préfet de l’Hérault 🇫🇷 (@Prefet34) September 24, 2022

«Tant que cet aéronef est sur la piste, et que l’enquête n’est pas terminée, nous ne rouvrirons pas l’aéroport. Après l’enlèvement de l’appareil, la piste sera elle aussi attentivement diagnostiquée», ont indiqué à l’AFP les services de l’aéroport.

Un vol affrété par La Poste, 60 sapeurs-pompiers mobilisés

Une enquête a été confiée au BEA, Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile, qui devra s’atteler à comprendre les causes de l’accident survenu sur cet avion affrété par La Poste. Chaque nuit, ce vol atterrissait à 02h45, transportant du courrier.

«Quatre enquêteurs du BEA ont été dépêchés sur place [avec] l’ouverture d’une enquête de sécurité», a twitté le 24 septembre le BEA en précisant que l’appareil était exploité par la compagnie West Atlantic.

⚠️ Accident du @BoeingFrance #737 immatriculé EC-NLS exploité par #WestAtlantic / sortie de piste pendant atterrissage survenue le 24/09/22 à l’aéroport de @mplaeroport / 4 enquêteurs @BEA_Aero sur place / ouverture d’une enquête de sécurité. pic.twitter.com/H76U3BbRxk — BEA ✈️ ⚙️🔬🇫🇷 (@BEA_Aero) September 24, 2022

Soixante sapeurs-pompiers du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault, dont des spécialistes du secours aquatique, ont été dépêchés sur place avec une équipe du SAMU, de la brigade de gendarmerie des transports aériens et des équipes de l’aéroport. Les annulations des vols ou leurs déplacements vers les aéroports les plus proches relèvent des compagnies aériennes, a précisé l’aéroport de Montpellier sans plus de précisions sur les décisions prises.

Quarante-deux mouvements d’avions étaient prévus ce 24 septembre, soit 21 vols commerciaux. En moyenne, cet aéroport voit transiter jusqu’à 197 000 passagers par mois en pleine saison estivale. Situé en bord de littoral, l’aéroport de Montpellier n’est pas connu pour sa dangerosité et cet accident revêt un caractère très exceptionnel.

Source: https://francais.rt.com/

