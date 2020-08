Secret de femme / Marché des aphrodisiaques : les femmes volent la vedette aux hommes

L’éternelle quête du nirvana semble être un chemin de croix pour les enfants d’Adam et Êve sur cette terre. Aucun prix, aucun sacrifice n’est de trop pour l’extase et s’ouvrir les voies de l’Eden. Si le marché de Bamako (grand marché, les petits points de ventes et autres revendeurs ambulants dans les lieux des services) avait la gente masculine comme gros clients, de nos jours les femmes ravissent la vedette aux hommes dans les achats de produits aphrodisiaques

Ente produits bio, écorces , feuilles dè plantés d’Afrique dont on cite le vétiver, le gongolili, le moussoyiri , feuilles de Djeka, goyave , manguier, etc. Les produits importés d Asie, d’Europe et d’Amérique sont également partie intégrale de l’arcenal du « panier plaisir des femmes » de nos jours. Se faire plaisir et faire plaisir à son partenaire est devenu une question d’ orgueil chez bon nombre de femmes. Et pour cela elle n’hésite point à y mettre le prix fort pour procurer confort et douceur à concon secret. Bain de vapeur, produits buvables ou à introduire dans la partie intime, aucun effort ou douleur ne semble de trop pour s’offrir du plaisir sexuel gage de l’ataraxie chez beaucoup de femmes.

Un changement sociétal et de mentalités?

La question mérite d’être posée quand on sait que le sexe n’est plus tabou et que les langues se délient facilement sur le sujet d’ou les multiples groupes sur les réseaux sociaux où les femmes se filent conseils et astuces de part le monde afin de décupler sa jouissance au grand bonheur de Monsieur. Une autre raison qui pousse la femme à vouloir booster sa libido, en effet contrairement à une époque révolue où il était mal perçu qu’une femme manifeste ses différentes sensations de plaisir lors du coït au risque de se faire passer pour une « vicieuse ou nymphomane » aux yeux de son partenaire, de nos jours c’est l’effet inverse qui est demandé à en croire certains témoignages. ” Une femme qui adopte la position tues-moi lors du match n’est point intéressante. Mais quand tu es avec une fille que tu fais crier de plaisir tu te sens super homme” explique Jean- Marie dans un ton coquin avec une étincelle brillante dans les yeux. Il est appuyé par Mah ” Si tu veux garder ton homme de nos jours, il te faut être sensible à son contact, savoir vibrer à ses touchés; une femme qui ne jouit pas, ne plait pas aux hommes. Il faut savoir flatter son égo et faire grâce de sa virilité “.

Le penchant des femmes pour les produits aphrodisiaques s expliquerait-il par un besoin de « cadenaser son homme pour soi », tout porte à y penser au vue des échanges et tuyaux que les femmes se donnent entre copines, groupes de filles et autres. Chose qui est pas mal en soi si ce n’est été la dangerosité de certains produits utilisés à cette fin. En effet comme tout autre produit la qualité fait la différence entre produits pharmaceutiques ou ayant un label contrôlé , produits bio et produits d’origine inconnus qui sont plus courant et nombreux sur nos marchés ( cristaux locaux, à décoctions inconnues , produits portant des écrits aux chinois ou arabe dont l’utilisatrice ignore tout de la spologie mais se contente juste des images suggestives que portent ces produits .

Selon Mady Cissé gynécologue , une grande partie des consultations gynécologiques chez les femmes montrent des infections dues à une utilisation abusive de certains de ces produits d’origine inconnue trouvés sur nos marchés. À ses dires certains de ces produits sont la cause de la destruction de la flore vaginale, les mycoses et pire provoquent la stérilité chez la femme. D’où l’importance d’être vigilante sur le choix des produits car si éprouver du plaisir sexuel, jouir et atteindre l’extase est essentiel dans une vie de couple épanouie, il n’en demeure pas moins que la santé est un joyau précieux à préserver donc Madame prudence sur le choix des produits aphrodisiaques!

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

