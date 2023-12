𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗲 𝗪𝗲𝗙𝗜: 56 responsables des coopératives et groupements de femmes formés sur la gouvernance, la gestion financière et administrative

Dans le cadre de la mise en Ɠuvre du programme Women Entrepreneurs Finance Initiative (WEFi), financĂ© par la Banque mondiale, Donilab a dĂ©marrĂ© Ă Bamako la premiĂšre phase de la formation intensive des responsables des coopĂ©ratives et groupements du programme. 50 coopĂ©ratives et 10 petites et moyennes entreprises de la chaine de valeur KaritĂ©Â de certaines communes de Sikasso, Koulikoro et du district de Bamako ont Ă©tĂ© formĂ©es pour rivaliser avec les normes internationales.Â

Ce programme vise les femmes dĂ©tenant des petites et moyennes entreprises  dans plusieurs pays d’Afrique dont le Mali. Dans notre pays, il est mis en Ɠuvre dans certaines communes de Sikasso, Koulikoro et le district de Bamako en faveur des femmes entrepreneures. Ce faisant, 56 responsables des coopĂ©ratives et groupements ont Ă©tĂ©Â formĂ©s pendant cinq jours par des experts sur la vie et la gouvernance d’une coopĂ©rative, la gestion financiĂšre et gestion administrative et le marketing de la communication. Ce programme exĂ©cutĂ©Â toujours par  DoniLab vise à  libĂ©rer le potentiel des femmes entrepreneurs agricoles de la chaine de valeur karitĂ© en renforçant leur capacitĂ© Ă rivaliser avec les normes internationales et Ă accĂ©der au financement. Durant sa pĂ©riode de mise Ɠuvre, il va accompagner et de former 50 coopĂ©ratives, 10 petites moyennes entreprises regroupant 10.000 femmes dans certaines communes de  Sikasso, Koulikoro et le district de Bamako.

Le coordinateur du programme WIFE au Mali, Lassana DiakitĂ© dira que ce projet vise Ă renforcer les capacitĂ©s des femmes entrepreneures de la chaine de valeur KaritĂ© afin de faciliter la chaine d’approvisionnement de l’Usine ‘’ Mali Karité’’. « Ces cinq jours de formation ont Ă©tĂ© mis Ă profit pour former les reprĂ©sentants des 50 coopĂ©ratives fĂ©minines sur les techniques de transformation des produits de KaritĂ© en beurre de KaritĂ© conformĂ©ment aux normes internationales », a expliquĂ© le coordinateur du programme. Outre, dit-il, les femmes entrepreneures ont Ă©tĂ© formĂ©es sur les techniques de la gestion financiĂšre et administratives de leurs coopĂ©ratives.

Tati Coulibaly, membre de la coopĂ©rative ‘’NiĂ©ta’’ du village de Mamabougou, commune de Dogoni dans le cercle de Koulikoro, tĂ©moigne des retombĂ©es de la formation. « On a nous appris les bonnes pratiques de l’entretien des produits de KaritĂ©, les techniques de sĂ©chage et la gestion des coopĂ©ratives », tĂ©moigne ce participant qui s’est engagĂ© ĂȘtre un relais auprĂšs des autres membres de sa coopĂ©rative. Notre interlocuteur estime que sa coopĂ©rative a produit plus de cent tonnes de produits de KaritĂ© pendant cette campagne. Et Fatoumata Diarra, membre d’une coopĂ©rative de la commune Tiorbougou dans le cercle de Kolokani, de renchĂ©rir que cette formation a contribuĂ©Â leur capacitĂ©s dans toute la chaine du collecte, le nettoyage et le sĂ©chage des produits de KaritĂ©Â jusqu’à la transformation finale. L’Initiative de financement en faveur des femmes entrepreneures (We-Fi) est un partenariat sans prĂ©cĂ©dent visant Ă dĂ©bloquer des financements pour les entreprises dĂ©tenues ou dirigĂ©es par des femmes dans les pays en dĂ©veloppement.

 Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

