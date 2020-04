Même si les démarches menées pour faire libérer un otage sont généralement entourées de discrétion, l’opinion publique estime aujourd’hui que l’Etat malien peut accentuer ses efforts pour retrouver libre le chef de file de l’opposition Soumaïla Cissé.

-Maliweb.net-Depuis le 25 mars dernier, le chef de file de l’opposition malienne, l’honorable Soumaïla Cissé et sa délégation en campagne électorale, dans son fief du cercle de Niafunké, ont été kidnappés par des présumés groupes jihadistes. Les informations disponibles pointent un doigt accusateur sur la katiba du Macina d’Hamadoun Koufa comme auteur de ce rocambolesque rapt qui suscite des interrogations.

Qui a pu informer ces terroristes sur le fait que Soumaïla Cissé et sa délégation étaient dans la zone ce triste jour du 25 mars ? Les autorités administratives du cercle n’étaient-elles pas informées du programme de campagne du leader de l’opposition ? Quelles dispositions le gouverneur de la région de Tombouctou et ses collaborateurs ont-ils prises au plan sécuritaire par rapport à cette campagne ? Que font depuis lors les plus hautes autorités pour le dénouement heureux de cette prise d’otage ?

Toutes ces questions font ressortir les failles de l’Etat, les énormes insuffisances dans le dispositif sécuritaire par rapport à la campagne électorale. S’y ajoute que l’honorable Soumaïla Cissé est loin d’être un citoyen ordinaire. En tant que chef de file de l’opposition que la loi érige en une sorte d’institution de la République, l’Etat devrait se préoccuper davantage de sa sécurité.

Et surtout, depuis sa disparition, l’on a l’impression que l’Etat manque de diligence hardie pour faire libérer le principal challenger d’IBK à la présidence de la République. Comment comprendre que lors de son premier discours (au journal télévisé de 20 heures) relatif aux mesures barrières contre le covi-19, ce même jour du 25 mars, IBK n’a pipé mot de cet enlèvement ? Comment comprendre que depuis la nomination de l’ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga, président du comité de crise pour retrouver Soumaïla Cissé, aucun communiqué, aucune information officielle n’est livrée au peuple sur les démarches menées ? Au même moment, le gouvernement n’est-il prompt à communiquer sur les attaques terroristes qui ont eu lieu à Bamba, dans le cercle de Bourem et ailleurs ? Comment comprendre qu’au même moment des informations faisant état d’un coup d’Etat déjoué sont distillées dans la presse et sur le cas de Soumaïla Cissé c’est le black-out total ? Comment comprendre que, dans son adresse à la nation du vendredi dernier, le chef de l’Etat n’ait pu formuler qu’un simple « espoir de retrouver bientôt Soumaïla Cissé » ? Que font les services de renseignements pour tenter de retrouver les traces des ravisseurs ? Quel apport est celui des forces Barkhane et de la MINUSMA pour tenter de retrouver saint et sauf le leader de l’opposition malienne ? Comment comprendre que malgré cette situation, le président de la République et son gouvernement maintiennent la date du second tour des élections législatives au dimanche 19 avril prochain ? Et la classe politique se morfond dans un silence assourdissant, prête à aller aux urnes comme de véritables moutons menés vers l’abattoir…

Tout compte fait, l’on a l’impression que l’Etat malien ne fait pas suffisamment d’effort pour hâter la libération de l’honorable Soumaïla Cissé.

Boubou SIDIBE/Maliweb.net

