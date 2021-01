Sans surprise, la star de la musique mandingue, Salif Keïta, connu pour son opposition à la présence des troupes françaises au Mali, a appelé ses partisans dans une vidéo de quelques secondes à sortir massivement ce mercredi 20 janvier 2021 afin de battre le pavé à la place de l’indépendance de Bamako pour exiger « le départ de Barkhane ».

Il y a plus d’un an, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le chanteur malien Salif Keita accusait la France de financer des actes jihadistes et demandait au Président Ibrahim Boubacar Keïta de réagir ou de démissionner. Cette sortie inattendue de la star de la musique mandingue lui avait valu l’annulation des série de concerts qu’il avait programmé avec ‘’la Chaîne et l’Espoir’’ sous la pression des autorités françaises et d’être qualifié par la presse française ‘’ un griot anti-Macron’’.

Malgré cette pression exercée contre lui engendrant un manque à gagner, l’artiste malien récidive et appelle ses compatriotes à sortir ce mercredi 20 janvier, date anniversaire de la création de l’armée, pour prendre part à la manifestation contre la présence des troupes françaises au Mali. Le fait qu’il siège au sein du Conseil national de transition et le communiqué du Président de cette institution de la transition, le col Malick Diaw, dans lequel il se désolidarise des déclarations de certains membres du CNT, ne semble pas entamer la détermination de Salif Keïta à s’associer à cette manifestation.

Fidèle aux propos de sa première sortie, il appelle à sortir toujours contre la présence française. L’artiste du Djoliba est convaincu comme de nombreux maliens que la présence de l’armée de l’ex-puissance coloniale est synonyme à une force d’occupation, impériale qui est à l’origine de la crise sécuritaire au Mali, et qu’il faut combattre la présence.

Dans une vidéo en bambara datant de novembre 2019, Salif Keïta, bras croisés et lunettes sombres, est catégorique lorsqu’il s’adressait au chef de l’État malien : «C’est la France qui paie des gens pour tuer les maliens, pour ensuite faire courir des rumeurs disant qu’il s’agit de jihadistes ». Des propos que l’ambassade de France au Mali s’était empressée de dénoncer en les qualifiant «de ramassis des propos au caractère infondé, diffamatoire et outrancier ».

Cet artiste de renommée internationale comme d’autres maliens sont toujours convaincus, malgré les engagements du sommet de Pau (Sud de la France), que le mal du Mali réside à la présence des forces françaises au Sahel et qu’il faut chasser coûte que coûte. Ils entendent manifester leur position ce mercredi 20 janvier 2021 à Bamako au grand dam des autorités de la transition qui ne cachent pas leur opposition ,à cette manifestation.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :