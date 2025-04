Le dernier rapport mondial sur le terrorisme (Global Terrorism Index 2025) a été publié il y a quelques semaines. Pour la seconde année consécutive, le Burkina Faso occupe le premier rang de ce classement des pays les plus affectés par le terrorisme dans le monde. N’empêche que le nombre de morts a diminué d’un cinquième, passant de 1935 en 2023 à 1532 en 2024. Tout comme le nombre d’attentats terroristes a aussi baissé de 57 %, passant de 260 en 2023 à 111 en 2024. Au niveau de la Confédération Alliance des États du Sahel (AES), le Mali occupe le 4ᵉ rang et le Niger est classé à la 5ᵉ place. Le Nigeria (6ᵉ) et le Cameroun (10ᵉ) figurent aussi dans ce triste palmarès des 10 des pays les plus affectés par le terrorisme dans le monde.

Au niveau de la «Note globale», notre pays est donc classé 4ᵉ/163 pays avec 201 incidents qui ont fait 604 morts (sans distinction) et 158 blessés en 2024. Il faut rappeler que l’Indice mondial du terrorisme (GTI) est une étude complète analysant l’impact du terrorisme dans 163 pays couvrant 99,7 % de la population mondiale. Le rapport GTI est produit par l’Institute for economics & Peace (IEP) à partir des données du «Terrorism tracker» et d’autres sources. Le GTI produit un score composite afin de fournir un classement ordinal des pays selon l’impact du terrorisme. Le GTI note chaque pays sur une échelle de 0 à 10 ; 0 représentant l’absence d’impact du terrorisme et 10 l’impact mesurable le plus élevé.

