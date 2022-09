L’insomnie étant un trouble du sommeil, elle est de plus en plus fréquente dans la société. Les personnes âgées sont les plus touchées.

L’insomnie est une incapacité occasionnelle ou chronique à obtenir du sommeil en quantité et en qualité suffisante. Selon les spécialistes de la question, l’insomnie occasionnelle ou passagère n’a pas autant d’impact que celle dite chronique, qui déteint sur la personne. Aissetou Samaké fait partie des insomniaques qui ne se sentent pas fatiguées ou irritées après n’avoir dormi que 4 heures par jour. « Mon cas est particulier, car j’ai toujours été ainsi et je n’ai vraiment pas eu de cause malgré mes analyses et thérapies. Je pense que mon corps et mon esprit se sont habitué. Je dors deux à trois heures minimums, 4 heures au maximum par jour. En général, je ne dépasse pas ce temps de sommeil. Non ce n’est pas une question d’habitude, je peux dire que j’ai toujours été ainsi. Car selon mes parents, ça n’a pas commencé aujourd’hui. Dans la journée, je dors tranquille mais la nuit je suis productive».

A en croire le psychologue Daouda Guindo, les personnes les plus touchées sont les âgées ceci est dû « à l’épuisement des organes censés réguler le sommeil, ce qui fait que les personnes âgées souffrent de L’insomnie. Elle n’est pas le seul trouble car les asthmatiques ont souvent du mal à se reposer comme il le faut, à avoir un sommeil de qualité ».

Il existe deux types d’insomnies : « chronique et passagère ». En ce moment, c’est l’intensité (la durée) qui entre en jeux. Si elle dépasse les 3-4 mois en ce moment nous parlerons de l’insomnie chronique. Mais quand ça ne dépasse pas cette durée nous le qualifions de passagère.

Nous pouvons souligner l’insomnie en ce qui concerne le trouble du sommeil, mais il peut y avoir d’autres maladies pouvant jouer sur la qualité du sommeil chez un sujet. Mais en parlant de trouble jusque-là sur le plan psychologique nous pouvons dire que l’insomnie est la seule. Il peut avoir la maladie ou certains médicaments qui peuvent avoir des effets indésirables sur la qualité du sommeil.

Le sommeil a des bienfaits, il a des impacts positifs sur le corps et l’esprit. Sur le plan physique, le corps va se reposer, essayer de récupérer les énergies dépensées. Et sur le plan mental le sommeil a des impacts sur la mémoire et la mémorisation par ce qu’une mémoire fatiguée a du mal à retenir. Raison pour laquelle, pendant les périodes d’examen, nous conseillons aux candidats de respecter le temps qu’il faut pour se reposer surtout la nuit. L’attention est également l’un des bienfaits du sommeil. Et il est important d’avoir une bonne hygiène du sommeil

En ce qui concernant cette question de genre à l’insomnie, en se référant sur les causes, elles peuvent affecter les deux sexes selon le psychologue. « Ce qui peut aider un sujet c’est sa capacité de résilience c’est-à-dire l’acceptation de la situation, par le sujet même la perception qu’il accorde à la situation c’est ce qui entre en jeu de supporter, gérer une situation qui peut rentrer en jeux quand il s’agit d’insomnie. Tous les deux sont concernés. Il n’y a pas un sexe qui est plus favorisé ou défavorisé quand on parle d’insomnie».

Il existe des sources environnementales de perturbation du sommeil par exemple dans un environnement bruyant, lumineux, sans oublier la température qui peut être parfois trop élevée ou basse Morphée (le Dieu du sommeil, dit-on) refuse parfois de prendre dans ses bras une personne qui n’arrive qu’à dormir que si l’environnement lui est favorable. Oumou Traoré en est l’exemple typique. « Il m’est impossible de dormir dans un environnement bruyant, j’ai un sommeil léger donc il peut être perturbé avec de petites choses. Mon entourage a tendance à me traiter de petite blanche à cause de cela. Pourtant quand tout est calme à côté de moi, même quelques minutes me suffisent. Le manque d’un sommeil de qualité provoque chez moi l’irritabilité, une sensation de fatigue sans parler du manque de concentration avec un sentiment de déprime à l’appui ». Témoigne-t-elle.

Dormir à côté d’un partenaire qui ronfle risque de réduire notre chance de tomber dans les bras de Morphée. Un esprit hyperactif est source d’insomnie. Également l’insomnie se présente chez certaines femmes pendant leurs menstruations, la ménopause, la grossesse.

Selon une étude, en début de grossesse certaines femmes ont cette facilité à s’endormir, mais plus la grossesse avance, plus le sommeil leur fausse compagnie surtout au troisième trimestre en raison de l’inconfort et de la taille de l’abdomen ainsi que les douleurs de la grossesse.

Pendant la menstruation ou la ménopause, l’insomnie se manifeste à la suite des changements hormonaux. Cependant l’insomnie est-elle plus fréquente chez les femmes et les personnes âgées ?

Daouda Guindo, Psychologue : « Les conséquences sont à deux niveaux… »

De plus en plus l’insomnie constitue un trouble chez beaucoup de personnes. C’est quoi l’insomnie ? Quelles en sont les causes ? Comment elle se manifester ? Daouda Guindo, psychologue à Sira-consulting nous donne des explications. Entretien.

Mali Tribune : Concrètement c’est quoi l’insomnie ?

Daouda Guindo : l’insomnie est un trouble du sommeil qui se caractérise par la diminution de la qualité ou de la perturbation du sommeil. L’âge influence sa durée, à l’enfance la durée du sommeil va de 14 à 17 h de sommeil. Chez les adolescents, c’est de 8 à 12 heures. Et chez les adultes, c’est de 7 à 9 heures et enfin chez les personnes âgées c’est, de 7 à 8heures. Chaque tranche d’âge citée doit faire ce temps de sommeil durant 24 heures.

Mali Tribune : Quelles peuvent être les causes de l’insomnie ?

D.G: Généralement le stress, l’anxiété et la dépression sont les causes de l’insomnie. Dans ce groupe, nous pouvons parler d’une séparation, d’un divorce. Ce sont des situations qui peuvent diminuer la qualité ou perturber le sommeil. Nous pouvons ajouter à cette liste la consommation des excitants, les boissons avec une composition de caféine ou des activités qui peuvent stimuler le cerveau, tel que les jeux vidéo. Un enfant qui s’adonne à des jeux vidéo la nuit peut avoir une perturbation de la qualité de son sommeil, ce sont des activités qui peuvent stimuler le cerveau. Et enfin le changement d’horaires de travail les vigiles en sont l’exemple. Ils sont souvent dans le système de rotation une semaine pour travailler la nuit, une autre pour la journée. Ce changement d’horaire peut avoir des impacts sur la qualité de leur sommeil.

Mali Tribune : Comment l’insomnie se manifeste chez l’Homme ?

D.G : Elle se manifeste par les difficultés d’endormissement, les réveils nocturnes ou précoces les matins. Mais il faut noter que l’insomnie est un trouble fréquent chez les sujets adultes c’est-à-dire chez les personnes âgées. Elle peut également se manifester chez les enfants, mais le plus souvent c’est chez les personnes âgées que chez les enfants. Une personne qui souffre de ces différentes manifestations citées au-delà de trois mois on parle de l’insomnie chronique si les symptômes cités dépassent trois mois.

Mali Tribune : Quelles sont les conséquences de l’insomnie ?

D.G : Les conséquences de l’insomnie sont à deux niveaux : d’abord sur le plan corporel et mental. L’insomnie est une maladie, mais en terme technique c’est un trouble du sommeil. Toute personne qui ne rentre pas dans ce temps donné de sommeil souffre de L’insomnie. Et la personne doit chercher à régulariser soit la qualité ou le temps de sommeil. Mais il s’est avéré qu’il y a des personnes, des cas d’exception qui ne sont pas dans ces temps donnés pour le sommeil, qui arrivent à gérer leur situation mais cela est dû souvent à des anomalies biologiques. Les techniques que je propose sont les techniques de visualisation, de relaxation souvent qui peuvent aider certains sujets. Mais aussi faire un calendrier qui permettra de contrôler l’heure de ton coucher et de ton réveil, cela permet d’évaluer la qualité du sommeil.

MICRO-TROTTOIR

Que pensez-vous d’une personne insomniaque ?

Fatoumata Diawara, (étudiante en assurance banque et finance)

« Ce sont des personnes comme nous, mais qui ont juste un peu du mal à s’endormir. Je pense qu’on doit vraiment les rassurer en leur disant que tout ira bien. Le sommeil est très important dans la vie d’une personne et pour ceux qui n’arrivent pas à profiter de ses biens faits, on doit vraiment les sensibiliser en les rassurant que tout ira bien, vue que la plupart de ces insomniaques ont des stress, des soucis ou des maladies qui font qu’ils n’arrivent vraiment pas à s’endormir comme les autres. Donc vaut mieux être un soutien à ces gens que de les laisser toute seule dans leur insomnie ».

Fatoumata Diakité : (ménagère)

« Il m’arrive d’être insomniaque. C’est uniquement quand j’ai des soucis alors je n’arriverai point à trouver du sommeil car tout ce qui me préoccupe, c’est de trouver une solution à ce problème. Et quelques fois aussi quand je fais la sieste alors la nuit je veille ».

Mariam Fomba : (étudiante)

« Mon insomnie se manifeste pendant mes menstrues. Je ne dors suffisamment pas. Pendant cette période, mon sommeil manque de qualité ».

Aziz Touré : (informaticien)

« C’est une maladie qui tue à petit feu l’homme. Mais moi-même je suis insomniaque. Je ne dors presque pas. D’ailleurs même si je me mets au lit, je ne dépasse pas les 2h voire le 3h de sommeil ».

Dossier réalisé par

Oumou Fofana

