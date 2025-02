La 7ᵉ session ordinaire de la 6ᵉ mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) s’est ouverte le lundi 3 février au siège de l’institution, situé à Koulouba. La cérémonie d’ouverture a été présidée par son président, Yacouba Katilé, a vu la participation du Premier ministre, le Général Abdoulaye Maïga, et d’autres personnalités importantes.

Cette 7ᵉ session ordinaire de la 6ᵉ mandature du CESEC est placée sous le thème : « Le secteur minier au Mali : vers une exploitation alliant développement économique, social, culturel et préservation de l’environnement ». Le choix de ce thème fait suite aux échanges issus de la Conférence internationale sur la démographie, la migration et le marché du travail, organisée par le Conseil social et culturel de la Grèce, en collaboration avec le Bureau international du travail (BIT), tenue en décembre 2024 à Athènes.

Le président de l’institution, Yacouba Katilé, a souligné que « le potentiel minier du Mali constitue une opportunité immense, mais également une responsabilité majeure ». Il a ajouté qu’il est crucial de concilier croissance économique, équité sociale et respect des normes environnementales et culturelles pour garantir un développement durable et inclusif. Cette session sera l’occasion d’écouter des experts, de débattre des enjeux et de formuler des recommandations et propositions à l’attention des autorités.

Pour ce faire, le président Katilé a invité les participants à contribuer activement aux travaux, en s’inspirant également des meilleures pratiques et des expériences partagées dans des cadres internationaux tels que l’Association internationale des Conseils économiques, sociaux et institutions similaires (AICESIS). Enfin, Yacouba Katilé s’est dit convaincu que cette session ordinaire marquera une étape importante dans la réflexion sur les défis et opportunités liés au secteur minier.

Il convient de noter qu’en plus du chef du gouvernement, la cérémonie a également enregistré la participation du président du Conseil économique et social de la Grèce, Ioannis Païdas, du secrétaire général de l’Association internationale des Conseils économiques, sociaux et institutions similaires (AICESIS), Apostolos Xyrafis, des présidents du Conseil national de Transition (CNT), le Général de corps d’Armée Malick Diaw, et du Haut Conseil des Collectivités, Mamadou Satigui Diakité.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

