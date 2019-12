Aminatou Haidar, une poupée de chiffon entre les mains de son marionnettiste algérien.

Du jamais vu ! Une dame, appelée Aminatou Haidar, née dans l’une des tribus sahraouies marocaines, à savoir celle des Zerguiyines, connue pour leur patriotisme marocain, s’est trouvée une vocation, sonnante et trébuchante, à savoir trahir sa Patrie et caboter sur la houle des Droits de l’Homme pour porter atteinte à son pays, le Maroc, mentir et manipuler l’opinion publique internationale sur la situation, par ailleurs très paisible, dans les provinces du Sud marocain.

Lors de sa récente visite dans certaines villes européennes, la dame, au service de ses commanditaires algériens, a poussé sa désinvolture au point même d’inventer une situation chaotique dans les Provinces Sud marocaines afin de justifier son fumeux prix dit « Nobel alternatif ». Un prix de la honte reçu à coups de manigances et surtout à l’intense travail de lobbying d’ONG’s pro-polisariennes fortement financées par les autorités algériennes qui lui ont permis de recevoir des distinctions factices à la faveur d’un argumentaire au brodequin qui sert encore après 45 ans de manipulation vouée à l’échec et surtout des pétro-gazo dollars spoliés allègrement au peuple algérien.

Aminatou Haidar, image de la bourde et de la manipulation, n’a jamais eu le courage de dénoncer la situation dramatique que vivent ses concitoyens marocains séquestrés dans les camps de la mort de Tindouf, n’a jamais eu l’audace de condamner le détournement des aides humanitaires destinées à ces populations prises en otage par le régime algérien, ni les rapts, les viols, la torture et le trafic de tout genre perpétrés par ses amis du polisario.

Elle ne connait des Droits de l’Homme que ce qui sert servilement les Généraux d’Alger alors que Tindouf meurt sous le soleil dans la privation de liberté, la malnutrition, la mal-vie, la violence des matons et l’interdiction de circuler. Au fait, cette dame, à solde des Généraux algériens, a-t-elle oublier que c’est bien le Maroc, quand se présentant comme victime des violations passées des Droits de l’Homme, l’a indemnisé via l’Instance Equité et Réconciliation (IER) et s’est vu offrir un poste à la Municipalité de Boujdour, une structure étatique de l’Etat marocain ?

Non ! Bien entendu ! Elle a préféré opter pour de fausses distinctions que les autorités d’Alger ont gracieusement payé avec l’argent du contribuable algérien pour faire croire à un mirage dans le désert ! Un niveau de traîtrise et d’inféodation aux officines douteuses qui la manipulent et fait prospérer son fonds de commerce tout en sillonnant le monde avec un passeport marocain, flanquée de sa garde polisarienne et de quelques responsables de l’appareil de propagande algériens, pour déverser son fiel sur le Maroc et ses institutions, en soutenant les thèses séparatistes.

Ainsi, après une longue pérégrination, à la charge de la « Right Livelihood Fondation », elle a atterri, le 03 décembre 2019, à Stockholm (Suède) où elle a reçu une belle déculottée du Gouvernement suédois. En effet, sans gêne aucune et sans politesse, la dénommée Aminatou Haidar a voulu imposer au Royaume de Suède ses conduites en matière de diplomatie en appelant le Gouvernement suédois à reconnaître la pseudo RASD.

Quoiqu’il en soit, le Royaume de Suède sait pertinemment que le polisario n’est qu’une organisation terroriste, qui sème la panique dans le Sahel et même en Libye et dont les dirigeants sont poursuivis sur le plan international pour des actes criminels tout en s’enrichissant des aides humanitaires parmi lesquels celles de la Suède qui a, en fin de compte, compris le jeu pour rompre avec le polisario.

Les mises en scène de Haïdar sont périmées et démontrent le degré de l’alphabétisation de cette personne que les responsables algériens tentent d’en faire une « personnalité importante » alors qu’elle est sans moindre poids ni réelle personnalité pour parler Droits de l’Homme alors qu’elle même les a bafoués en tant que mercenaire aux soldes des terroristes du polisario, puisqu’elle n’a jamais rapporté la vérité atroce que vit les réfugies des camps de Tindouf. Tout un cirque pour cacher la preuve irréfutable du terrorisme qui sévit dans les camps des séquestrés sahraouis marocains de Tindouf et l’instabilité flagrante du régime algérien, souteneuse des mercenaires polisariens.

Quoi donc de plus naturel, venant de chez le voisin de l’Est qui fait face à une réelle révolution interne qui menace sa stabilité même, que de tenter de détourner les regards de ses déboires, en poussant ses marionnettes à assurer le show pour faire diversion ? On le saura le 12 décembre 2019.

Quant à l’inénarrable APS, le klaxon du régime algérien, il ferait mieux de s’intéresser à la répression des manifestations véritablement pacifiques, du peuple algérien depuis le 22 février 2019, pour chasser la mafia des Généraux, à leur tête Ahmed Gaïd Salah, qui veut imposer à tout prix un simulacre d’élection présidentielle, contre l’avis de dizaines de millions d’Algériens qui revendiquent légitimement l’instauration d’un État réellement civil, démocratique et populaire.

Farid Mnebhi.

