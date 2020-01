Lors des funérailles du général Qassem Soleimani dans sa ville natale de Kerman, en Iran, au moins 40 personnes ont perdu la vie et plus de 200 d’autres ont été blessées au cours d’une bousculade, selon la radio-télévision de la République islamique d’Iran (IRIB).

Lors des funérailles du général Qassem Soleimani dans sa ville natale de Kerman, en Iran, au moins 40 personnes ont perdu la vie et 48 autres ont été blessées au cours d’une bousculade, informe la radio-télévision de la République islamique d’Iran (IRIB). L’agence de presse Fars a par la suite réévalué le bilan des victimes, au moins 213 personnes ayant été blessées. «Malheureusement, à cause de la bousculade et du rassemblement en masse de participants au cortège funéraire à Kerman, plusieurs personnes sont mortes, plusieurs blessés ont été emmenés dans des centres médicaux», a déclaré le chef des urgences locales.

Et d’ajouter qu’une enquête avait été ouverte. Il a été annoncé plus tard que les obsèques avaient été reportées en raison du drame, selon l’agence d’information ISNA.

First video purportedly shows the moment of stampede in #Kerman pic.twitter.com/wouFOFxEUj

— Mohammad Hashemi (@mo_hashemi) January 7, 2020

Another video from Solleimani’s funeral stampede, #Kerman #Iran

Sources claiming the death toll rises to 35. pic.twitter.com/Vrs6W947KA

— Aleph ᴼⁿ ᴴⁱᵍʰ ᴬˡᵉʳᵗ 🕯️ א (@no_itsmyturn) January 7, 2020

Meurtre du général Soleimani

Dans la matinée du 7 janvier, les habitants de Kerman ont afflué en masse dans le centre de cette ville iranienne où doit être enterré dans la journée le général Qassem Soleimani. Commandant de la force Al-Qods, unité d’élite des gardiens de la Révolution, et architecte de la politique d’influence régionale de l’Iran, il a été tué le 3 janvier près de l’aéroport de Bagdad dans une frappe américaine ordonnée par Donald Trump.

Les autorités iraniennes ont promis que sa mort ne resterait pas impunie.

