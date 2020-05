Donald Trump a un nouvel ennemi, “The Lincoln Projet”. Objectif? Empêcher sa réélection à la présidentielle de novembre 2020.

Most of the money raised by the RINO losers of the so-called “Lincoln Project”, goes into their own pockets. With what I’ve done on Judges, Taxes, Regulations, Healthcare, the Military, Vets (Choice!) & protecting our great 2A, they should love Trump. Problem is, I BEAT THEM ALL!

“Plus de 60.0000 Américains sont décédés d’un virus mortel que Donald Trump a ignoré. Nous voyons l’économie qui tombe en ruine, plus de 26 millions d’Américains sont au chômage”, affirme la voix off de cette vidéo d’une minute. “Sous la direction de Donald Trump, le pays est plus faible, plu malade et plus pauvre. Maintenant, les Américains s’interrogent: si on a quatre ans de plus comme ça, est-ce que l’Amérique existera toujours?”

📺 NEW VIDEO @realdonaldtrump ’s failed presidency has left the nation weaker, sicker, and teetering on the verge of a new Great Depression.

“Le président et ses acolytes ont remplacé le conservatisme par une foi vide menée par un prophète bidon. Le patriotisme et la survie de notre nation face aux crimes, à la corruption et à la nature corrosive de Donald Trump sont un objectif plus noble que nos simples opinions politiques. En tant qu’Américains, nous devons lutter contre les dommages que ses partisans et lui font à la loi, à la Constitution et à l’image américaine”, écrivent les fondateurs du Lincoln Projet.

He can rage-tweet at us all he wants, but the more people who see this ad, the fewer votes @realDonaldTrump is going to get.

Can you pitch in right now to keep this ad on TV?

👉 https://t.co/iDecvLbKyu

— The Lincoln Project (@ProjectLincoln) May 5, 2020