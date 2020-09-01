Deux membres de la famille royale saoudienne écartés pour des soupçons de corruption

Soupçonnés de corruption, deux membres de la famille royale ont été limogés du ministère saoudien de la Défense par le roi Salmane, selon un décret publié mardi et relayé par la presse officielle.
Le roi Salmane d’Arabie saoudite a limogé deux membres de la famille royale et les a désignés aux côtés de quatre autres officiers de l’armée comme des cibles d’une enquête pour corruption du ministère de la Défense, dans un décret royal publié mardi 1er septembre et relayé par la presse officielle.
D’après le décret, le prince Fahd ben Turki ben Abdoulaziz Al Saoud est démis de ses fonctions de commandant des forces conjointes de la coalition saoudienne, qui intervient au Yémen. Son fils, le prince Abdoulaziz ben Fahd, a été relevé de son poste de gouverneur adjoint de la région Al Jouf.
La décision est basée sur une missive adressée par le prince héritier Mohammed ben Salmane à la commission anti-corruption pour demander à celle-ci d’enquêter sur “des transactions financières suspicieuses au ministère de la Défense”, indique le document royal.
Après avoir été désigné héritier du trône en 2017, Mohammed ben Salmane, dit “MBS”, a lancé une vaste campagne anti-corruption qui a vu un grand nombre de membres de la famille royale, de ministres et d’hommes d’affaires être détenus à l’hôtel Ritz-Carlton de Riyad. La plupart d’entre eux ont été libérés après avoir conclu des accords avec le royaume wahhabite dont les termes n’ont pas été communiqués.
Avec Reuters
CORRUPTION EN ARABIE SAOUDITE OU L ARABIE SAOUDITE EST UNE CORRUPTION? AVEZ VOUS JAMAIS VU UN PAYS ISLAMISE OU LA CORRUPTION N EST PAS LA BASE DE LA THEORIE ET LA PRATIQUE SOCIALE? DITES MOI LEQUEL!
Kafrinaoum! Caphernaoum!
….MOUAIS MOUAIS …ET LE MALI AUSSI SOUFFRE DE CORRUPTION …
😉😉😉😉😉😉😉😉😉….ET DE VOL …..
.LE PREMIER VOL DE B.H.M SA …LA BANQUE B.H.M SA ….. SUR LE COMPTE DE S.I.C.G MALI S EST PASSE LE 24 DECEMBRE 2002 …IL Y A DONC 18 ANS …
😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉—-LA ….ON NOUS A PRIS 298 211 000 F CFA ….AU PRETEXTE QUE LA BANQUE AVAIT VENDU ENTIEREMENT LES HALLES DE BAMAKO …
NOUS AVONS DEMANDE DES EXPLICATIONS …NE CROYANT PAS A LA REALITE DE L ANNONCE …
ET AUCUNE EXPLICATION ! 😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉
NOUS AVONS DEPOSE UNE PLAINTE AU TRIBUNAL DU COMMERCE …
RESULTAT : AUCUNE EXPLICATION DE B.H.M SA ET EN 2004 …SA PREMIERE CONDAMNATION A PAYER 500 000 F PAR JOUR DE RETARD DE SES EXPLICATIONS PAR L ORDONNANCE 118 ( JAMAIS PAYES …)
EN 2006 ..VOILA QUE B.H.M SA FAIT APPEL DE SA CONDAMNATION …
DEUXIEME CONDAMNATION DE B.H.M SA PAR L ARRET 91 …CONFIRMATION DE LA PEINE DE 500 000 F CFA PAR JOUR DE RETARD DES EXPLICATIONS ….( JAMAIS PAYES …)
DEMANDE DE DEUXIEME REDDITION DES COMPTES DE S.I.C.G MALI ….
PREMIER COUAC …LA REDDITION NE PEUT SE FAIRE PARCE QUE LA COUR D APPEL A NOMME UN EXPERT …MORT !
TROISIEME REDDITION DES COMPTES …
LA …LA …LE PDG DE B.H.M SA NE SE REND PAS A LA CONVOCATION FAITE PAR LE JUGE DE LA COUR D APPEL ….LE TREIZE JUILLET 2006 LE JUGE ETABLIT UN CERTIFICAT DE CARENCE …
( LE CERTIFICAT DE CARENCE DEVAIT ARRETER LA PROCEDURE …
QUE NENNI ! RIEN DU TOUT ! 😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉
….LE CERTIFICAT DE CARENCE ETABLI …LA REDDITION CONTINUE !
😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉
…ET ELLE S ACHEVE PAR LE RAPPORT DU JUGE COMMISSAIRE QUI PARLE DE SON CERTIFICAT DE CARENCE ….ET TERMINE PAR “” EN TENANT COMPTE DE LEUR PERTINENCE ET DE LA CARENCE DE B.H.M A PRESENTER UN ETAT SUFFISAMENT DETAILLE COMME EXIGE PAR LA COUR “”
😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉
ET CE N EST PAS FINi ….! ! ! !
😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉
CAR LE 11 FEVRIER 2009 ….NOUS SUBISSONS L ARRET 20 DE LA COUR D APPEL …😉😉😉😉😉😉😉
LUI …NE FAIT PAS DANS LA DENTELLE APRES NOUS …
ET SURTOUT APRES LA REMISE A LA COUR D APPEL DU RAPPORT DES EXPERTS DESIGNES PAR LA COUR D APPEL QUI DIT QUE LA B-H-M SA NOUS DOIT 1.707 MILLIARD …TOUT EN DETERMINANT UN MONTANT DE 12.688 MILLIARDS DE RECETTES DE B-H-M N0N JUSTIFIEES …APRES 1.5 MOIS D ENQUETES …..
LE RAPPORT DES EXPERTS EST REMIS DEBUT JANVIER 2008 AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE LA COUR D APPEL ….JE VOUS DONNE LE DETAIL …(😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉)
…PARCE QUE LE 8 FEVRIER 2008 …L ASSEMBLEE NATIONALE VOTERA POUR B.H.M SA UNE LOI PRIVILEGE …
QUI LUI DONNERA LE DROIT ( ENFIN …ELLE LE PRETEND ) D ETABLIR A L ENDROIT DE QUI ELLE LE SOUHAITE …DES ETATS DE CREANCES !
ET …LA BANQUE EN PROFITE !
ELLE NE LIT PAS NATURELLEMENT L ARTICLE 3 DE LA LOI …QUI EXPLIQUE QUE CES ETATS DE CREANCES SONT ETABLIS COMME EN MATIERE D IMPOTS DIRECTS , CONTRIBUTIONS , TAXES ET PRODUITS ASSIMILES ..
ELLE INSCRIT ALORS DES ETATS DE CREANCES FICTIFS A L ENDROIT DE S.I.C.G MALI …( ET D’ AUTRES …😉😉😉😉😉😉😉)
8.666 MILLIARDS POUR S.I.C.G MALI …SANS AUCUN JUSTIFICATIF …( ALORS QUE LES EXPERTS ONT REMIS LEUR RAPPORT AU PRESIDENT DE LA COUR D APPEL DISANT QU ELLE DEVAIT ELLE 1.707 MILLIARDS A S.I.C.G MALI …)….ELLE ETABLIRA UN AUTRE ETAT DE CREANCES AU NOM DE S.I.C.G
HABITAT …DE 1.837 MILLIARDS …(CELUI CI EST EGALEMENT FAUX ET VERIFIABLE PAR UN ENFANT DE 10 ANS ….) MAIS QU IMPORTE ! 😉😉😉😉😉😉😉😉
LA BANQUE SE PREND MAINTENANT POUR UNE INSTITUTION …QUI N OBSERVE PAS SES REGLES DE FONCTIONNEMENT …MAIS CELA EST UNE AUTRE HISTOIRE …QUI NE PRENDRA FIN QUE LE 05 /03 /2015 ….PAR L ARRET 073 DE LA COUR SUPREME QUI DIT QUE LA B.H.M N EST PAS UNE INSTITUTION …ET QUI ANNULE L ETAT DE CREANCES FAIT CONTRE W.A.I.C ……😉😉😉😉😉😉😉😉
POUR EN REVENIR A NOTRE REDDITION A NOUS …
😉😉😉😉😉😉😉
VOILA CE QUE DIT L ARRET 20 DE LA COUR D APPEL RENDU LE 11 FEVRIER 2009 :
– DEBOUTE LA SOCIETE S.I.C.G MALI EN SA DEMANDE DE REGLEMENT DE CREANCE COMME MAL FONDEE .
CONSTATE L ETABLISSEMENT PAR LA BANQUE DE L ETAT DE CREANCES DU 12 MAI 2008 CONFORMEMENT A LA LOI 08-005 DU 8 FEVRIER 2008 CREANT UN PRIVILEGE GENERAL POUR GARANTIR LES CREANCES DE LA B.H.M SA …….
😉😉😉😉😉😉😉😉
….VOILA …RAPPELONS LE …CE QUI NOUS A ENMENES A LA C.C.J A A ABIDJAN …
OU NOUS AVONS EU LA SURPRISE DE NE PAS AVOIR NOTRE DOSSIER DE 800 PAGES DE PREUVES …RECU …PENDANT 8 ANS …JUSQU A CE QUE LE PRESIDENT LUI MEME ..SEREKOISE SAMBA
AMBROISE …..MANIFESTEMENT CORROMPU ….NE SOIT REMPLACE …ET PRESENTE PAR LA CCJA ELLE MEME DEVANT UN JUGE …ET PAR NOUS …DEVANT UN AUTRE ..😉😉😉😉😉😉😉😉.
ET VOILA NOTRE DOSSIER …ENFIN ACCEPTE …PAR LA CCJA …LE 25 OCTOBRE 2018 …PAR SON ARRET 191 …
ET LE JUGEMENT SERA RENDU LE 14 MARS 2019 …LE JUGEMENT RECONNAITRA L EXPERTISE RENDUE PAR LES EXPERTS AU PRESIDENT DE LA COUR D APPEL DE BAMAKO EN 2008 ..
LA CCJA RECONNAITRA QUE B.M.S SA ( QUI A REMPLACE B.H.M SA …) DOIT PLUS DE 16 MILLIARDS A S.I.C.G MALI …CE QUI FERA UN MONTANT GLOBAL DE 23 MILLIARDS A LA DATE …COMPTE TENU DES INTERETS DUS SUR LES 1.707 MILLIARDS …
JE NOTE QUE L AVOCAT DE B.M.S SA ….N A PAS DIT UN SEUL MOT …DEPUIS LA REPRISE DES AUDITIONS ….
….VOILA POUR LA CONDAMNATION DE B.M.S SA …A LA CCJA ….
…..
IL NOUS RESTE LA DEUXIEME PARTIE DE LA CONDAMNATION …
ELLE CONCERNE LA FAUSSE SAISIE DES HALLES DE BAMAKO …
CAR NON CONTENT D ETABLIR DE FAUX ETATS DE CREANCES …( SIGNES PAR LE PDG DE B.H.M SA ..
MODIBO CISSE …PAR AGUIBOU BOUARE …ET UN ILLUSTRE INCONNU …JUSQU A IL Y A PEU ..ET QUI S’ AVERE ETRE LE GRAND FRERE DE BOUBOU CISSE …ANCIEN PREMIER MINISTRE …..)…😉😉😉
L “”EXCELLENT “” MAITRE AVOCAT DE B.H.M SA… BA-SS-A-LI-FOU SY-LLA …DECIDERA DE VOLER LES HALLES DE BAMAKO A S-I-C-G SA …ABIDJAN !
ET …CELA COUTERA ENCORE DE L ARGENT A B.M.S SA …PLUS DE 7 .3 MILLIARDS SELON LE PRIX QU ELLE A DONNE ELLE MEME DES HALLES LE 18 MARS 2019 ….PAR UN PDF SUR MALI -JET !
…JE RAPELLE POUR EXPLIQUER LA BETISE DE BA – SS-A-LI-FOU SY-LLA ….QU IL A VOLE LES HALLES DE BAMAKO A QUELQU UN QUI N’AVAIT MEME PAS UN COMPTE A B.H.M SA …! !…
ET QU IL LE SAVAIT PERTINEMMENT CAR JE LUI AVAIS ENVOYE PERSONNELLEMENT PAR L HUISSIER ME SYLVAIN MAKAN KEITA LE 22 AOUT 2007 A 15 HEURES CINQUANTE DEUX MINUTES LA COPIE DE L ACTE DE PROPRIETE DE S.I.C.G SA ….!
QUAND A S.I.C.G MALI …LA CCJA …JE LE RAPPELLE , A CONDAMNE LA B.M.S SA ….CAR CELLE CI DOIT DE L ARGENT …ET BEAUCOUP A S.I.C.G MALI ….ALORS …CE QUI S AVERE ETRE ENCORE UNE COMBINE A LA BA – SS-A-LI-FOU SY-LLA….ELLE TOMBE …ELLE AUSSI !
ET ..MANIFESTEMENT …IL Y A ENCORE MIEUX !😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉
……
ET …ET …VOILA QUE JE LIS L ARTICLE 13 DE L ACTE FONDAMENTAL DU C.N.S.P … !
QUI A TRAIT A LA PROPRIETE …! ! ! !
ALLEZ …J ARRETE UN PEU …
….MAIS …J OUBLIAIS …
38 PLAINTES PENALES ONT ETE EFFACEES AU POLE ECONOMIQUE !
….EH OUI ! TRENTE HUIT PLAINTES ! ET AU POLE ECONOMIQUE !
MONTANT …UN PEU PLUS DE TROIS MILLIARDS SEPT CENT MILLIONS …
RIEN QUE CA ! 😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉
ET JE NE BLAGUE PAS …JE NE FAIS QUE RELIRE LA REPONSE FAITE PAR LE COMMANDANT DU POLE ECONOMIQUE …LE COLONEL NIANAN DEMBELE EN DATE DU 27 AVRIL 2009 A NOTRE AVOCAT DANS SON COURRIER REFERENCE 080/2 PEF BEF ….QUI NE PARLE QUE D UN SEUL DOSSIER QUI LUI RESTE …ET QUI DISPARAITRA AUSSI !
😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉
EXTRAORDINAIRE NON ?
😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉
LE CHAPEAU DE TOUT CELA …
C EST L ARRET 259 /2020 RENDU PAR LA CCJA CONTRE …L ETAT DU MALI !
CA …C EST SORTI LE 16 JUILLET 2020 …
ET CELA DIT :
– DECLARE LE RECOURS EN TIERCE OPPOSITION DE L ETAT DU MALI IRRECEVABLE ….
LA …LA SURPRISE POUR NOUS …
A ETE DE PARALLÈLEMENT , JE DIS BIEN PARALLÈLEMENT DE NOUS RENDRE COMPTE QUE L ARGENT DECLARE PAR L ETAT DU MALI COMME NOUS AYANT ETE PAYE ..NE NOUS L A JAMAIS ETE !
QUELQU UN L A VOLE ! EN PLUS !
ET ….LE PAPIER A POURTANT ETE SIGNE PAR BOUBOU CISSE …MAINTENANT EX PREMIER MINISTRE ! 😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉
MOI …JE NE PEUX QU EN RIRE !
PARCE QUE MAINTENANT …TOUT CECI , C EST PARAIT IL LA BCEAO QUI S EN OCCUPE !