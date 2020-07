Kanye West se déclare candidat à la présidentielle américaine 2020

Le rappeur avait “pris ses distances” avec la politique en 2018. Mais en deux ans, il a eu tout le temps de changer d’avis.

PEOPLE – Donald Trump, Joe Biden ou … Kanye West? C’est en pleine Fête nationale américaine ce samedi 4 juillet que le rappeur a réapparu dans le paysage politique américain en n’annonçant rien de moins que sa candidature pour l’élection présidentielle du 3 novembre prochain. “Nous devons réaliser les promesses des États-Unis en ayant foi en Dieu, en unifiant notre vision et en construisant notre futur. Je suis dans la course pour la présidence des États-Unis!”, a annoncé Kanye West dans un tweet avec le hashtag “2020 Vision”.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020

Immédiatement, il a reçu le “soutien total” de son ami Elon Musk. Mais cette annonce, en plus d’être hautement improbable alors que le scrutin est prévu dans moins de cinq mois, n’est pas une première en ce qui concerne Kanye West.

Commentaires via Facebook :