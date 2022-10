C’est le début d’un scandale. La représentante de Pfizer au Parlement Européen, Janine Small, a déclaré lundi en audition que le vaccin n’a jamais été testé concernant la transmission du Covid-19. Elle admet ainsi que dans les locaux même de Pfizer, on n’avait aucune donnée qui laissait à penser le vaccin pouvait être efficace quand à la réduction de la transmission du virus. Pourquoi l’avoir commercialisé alors? Surtout que cela était l’argument majeur des responsables politiques pour justifier le pass sanitaire, en particulier au début de sa mise en place.

On peut d’ailleurs voir la gêne de la représentante de Pfizer lorsqu’elle répond à la question posée par le député néerlandais Rob Roos. Signe qu’elle aurait préféré ne pas avoir à répondre à y répondre. De nombreux opposants au pass sanitaire ont fait part de leur indignation sur Twitter suite à cette déclaration.

🚨 BREAKING:

In COVID hearing, #Pfizer director admits: #vaccine was never tested on preventing transmission.

“Get vaccinated for others” was always a lie.

The only purpose of the #COVID passport: forcing people to get vaccinated.

The world needs to know. Share this video! ⤵️ pic.twitter.com/su1WqgB4dO

— Rob Roos MEP 🇳🇱 (@Rob_Roos) October 11, 2022