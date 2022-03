Alors que la pandémie de la COVID-19 jamais connue depuis un siècle engloutit les fruits du développement mondial, que les pays en développement sont confrontés à de multiples crises politiques, économiques et sociales, et que la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies rencontre de grands défis, le Président chinois XI Jinping a solennellement avancé l’《Initiative pour le Développement Mondial》lors du débat général de la 76e session de l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2021, appelant la communauté internationale à mieux se coopérer pour accélérer la mise en œuvre du Progamme 2030 des Nations Unies et promouvoir un développement mondial plus fort, plus vert et plus sain. Cette《Initiative》importante a esquissé les grandes lignes pour le développement de tous les pays et la coopération internationale pour le développement, et a fixé le cap pour promouvoir la cause du développement mondial et la coopération internationale pour le développement.

L’《Initiative pour le Développement Mondial》accorde la priorité au développement et place le peuple au cœur de tous les efforts, mettant en place des visions et propositions de coopération dans huit domaines clés : la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire, la riposte sanitaire et les vaccins, le financement du développement, le changement climatique et le développement vert, l’industrialisation, l’économie numérique, et l’interconnexion. Cette《Initiative》, ayant pour but d’accélérer la mise en œuvre du Programme 2030, s’efforce d’établir une synergie avec toutes les initiatives et programmes de développement sur les plans mondial, régional et sous-régional, ainsi que les stratégies nationales de développement, ce qui exploite de nouveaux potentiels de développement et contribue à la réalisation de 17 objectifs de développement durable comme prévu.

L’《Initiative pour le Développement Mondial》préconise l’esprit de partenariat marqué par l’ouverture et l’inclusion. L’《Initiative》est un bien public majeur et une plateforme de coopération importante fournis par la Chine à la communauté internationale. Elle est ouverte à toute la planète, et tous les pays y sont les bienvenus. Cette《Initiative》et la coopération dans le cadre de l’Initiative « la Ceinture et la Route », l’Agenda 2063 de l’Union africaine, et le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) se renforceront mutuellement, et elle dégagera un consensus général et conjuguera les efforts des différentes parties au sein des mécanismes de coopération multilatérale tels que les Nations Unies, le G20 et les BRICS, ainsi que de diverses plateformes régionales et sous-régionales.

L’《Initiative》est chaleureusement accueillie par la communauté internationale, près d’une centaine de pays et d’organisations internationales, dont les Nations unies, ont exprimé leur soutien. Le 20 janvier 2022, la Partie chinoise a lancé un Groupe des Amis de l’《Initiative pour le développement mondial》et a tenu sa première conférence. Des délégués de plus de 100 pays, plus de 20 chefs d’agences des Nations unies, dont la vice-secrétaire générale des Nations unies Amina Mohammed et le secrétaire général adjoint Liu Zhenmin, ont assisté à la conférence.

L’《Initiative pour le Développement Mondial》est mise en avant par la Chine, mais elle appartient au monde entier. La Chine continuera de défendre l’esprit de partenariat inclusif et du principe d’amples consultations, de contributions conjointes et de bénéfices partagés. La Chine est prête à renforcer l’alignement stratégique avec toutes les parties, à écouter largement les suggestions utiles, à intégrer étroitement les besoins du grand nombre de pays en développement, à relever ensemble les défis mondiaux, afin de rassembler une forte synergie pour accélérer la mise en œuvre du Programme 2030 des Nations Unies.

CHEN Zhihong

Ambassadeur de Chine au Mali

