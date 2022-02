“Comprenez les propos peu sages et courtois de ce diplomate. S’exprimer ainsi sur un plateau de télé, quand on est à ce niveau de responsabilité, il faut comprendre que la France a touché le fond. Avec ces insultes et cette agressivité verbale, elle essaye de cacher son échec et son humiliation, elle pleure en fait et c’est tout à l’honneur des Maliens et au-delà, des panafricanistes. Cela dit, l’ambassadeur explique au passage comment son pays, la France, a toujours procédé directement ou indirectement pour obtenir les rares mobilisations qui la soutenaient dans les pays africains. C’est un gros aveu, et nous le notons”, analyse-t-il.