Au Mali, c’est connu, les mauvaises pratiques ont la vie dure. Même en cette période de crise aux multiples facettes qui secoue notre pays depuis plus d’une décennie. Face aux menaces sur la campagne agricole du fait des difficultés d’approvisionnement en intrants consécutives au conflit russo-ukrainien et aux exigences des fournisseurs traditionnels impossibles à satisfaire dans le contexte actuel, le gouvernement a dû recourir à des solutions alternatives. Ainsi, au micro de l’ORTM en présence de plusieurs autres professionnels de l’information vendredi dernier dans ses locaux, le ministre du Développement rural a démonté les rumeurs sur les passations de marchés des intrants hors zone coton et rassuré que les indicateurs de la campagne agricole 2022-2023 sont plutôt prometteurs.

Pour la campagne 2022-2023, le montant global de la subvention, selon le ministre Kéita, s’élève à 17 milliards de FCFA dont 60% pour l’achat d’engrais organiques et 40% pour les engrais minéraux. Les 40% représentent 15% des besoins en engrais minéraux des exploitants agricoles et les 85% sont à la charge des producteurs agricoles. Ce montant de 17 milliards est une programmation budgétaire payable dans un an aux fournisseurs d’engrais.

Curieusement en réaction à cette proposition justifiée par les difficultés économiques du pays, les anciens fournisseurs n’ont pas voulu accompagner l’Etat et ont posé des conditions telles que le paiement en intégralité des subventions précédentes, le paiement préalable et en cash pour l’année en cours (lire l’encadré). C’est pourquoi l’Etat n’étant pas en mesure d’honorer de telles exigences jugées intenables, le département n’avait d’autre choix que de chercher des partenaires prêts à l’accompagner à approvisionner le marché en engrais subventionné.

Ainsi, les dispositions ont été prises pour collaborer avec les acteurs qui ont manifesté leur disponibilité à accompagner l’Etat en se montrant plus réceptifs à ses préoccupations malgré les contraintes. Ce, à travers les actions suivantes : un Avis de Manifestation d’Intérêt publié le 14 janvier 2022 dans le journal ESSOR en vue de répertorier 46 opérateurs économiques; des réunions d’échanges avec les fournisseurs agréés en engrais; la fixation des prix repères par le Gouvernement; l’organisation d’une réunion pour notifier les prix repères aux opérateurs économiques/fournisseurs d’intrants agricoles; et la demande de dérogation aux dispositions du Code des marchés publics en vue d’approvisionner rapidement les exploitants agricoles.

Pour susciter l’adhésion des opérateurs économiques/fournisseurs à l’approvisionnement de l’engrais subventionné, le département a identifié ces nouveaux opérateurs importateurs d’engrais; élaboré des conventions (sur les quantités, délais de livraison, zones de livraison). Bref, tout ce qui facilite l’acquisition de l’engrais compte tenu des impératifs de temps et la répartition des bassins de production entre les différents opérateurs/fournisseurs. A noter que le non-respect de la convention implique le retrait et la réaffectation à d’autres opérateurs qui disposent de stocks d’engrais. En la matière, le département a privilégié les bassins de production agricole où l’hivernage est précoce en fonction du rythme de la pluviométrie.

En perspective, le département du Développement rural entend libéraliser la fourniture d’intrants agricoles pour éviter les effets néfastes d’un oligopole qui contrôle le marché; procéder à une utilisation de la fumure organique dans le cadre de l’amélioration et du maintien de la fertilité de nos sols et reformer la subvention en la liant à la production et non aux intrants.

Quid de la campagne agricole ?

Au regard des prévisions, cette campagne 2022-2023 s’annonce bien dans l’ensemble selon le chef du département avec des indicateurs à l’appui de sa déclaration. Car les statistiques prévisionnelles incitent à l’optimisme quant à l’atteinte des objectifs de production. Les preuves :

Pour le Riz : la Prévision est 941. 233 ha et la réalisation 738 558 ha, soit 78%. Ces réalisations sont supérieures à celles de 2021 qui sont de 632. 892 ha.

Pour le maïs : Prévision : 1 548 793 ha, Réalisation : 1 453 945 ha soit 94% contre 1 480 848 ha en 2021 ;

Pour le sorgho : Prévision: 1 582 260 ha, Réalisation : 1. 585.828 ha, soit 100,23% contre 1 391 886 ha en 2021 ;

Pour le mil : Prévision : 1 869 898 ha, Réalisation : 2 010 748 ha soit 108% contre 1 898 295 ha en 2021 ;

Pour le fonio : Prévision : 77 272 ha, Réalisation : 62 927 ha soit 81% contre 66 375 ha en 2021.

Pour le coton : Prévision : 760 000 ha Réalisation : 743 824 ha soit un taux de réalisation de 97,87% contre 789 824 ha en 2021.

L’état des cultures est bon dans l’ensemble et la situation phytosanitaire calme selon le chef du département. Toutefois des attaques de ravageurs ayant été constatées dans les champs de coton dans la zone de Kadiolo, les dispositions ont été prises et la situation reste sous contrôle.

A la date du 31 août 2022, l’état de la campagne agricole est satisfaisant dans l’ensemble et l’espoir reste permis si les pluies se poursuivent jusqu’en fin septembre, début octobre.

Drissa Togola

Chantage ?

Qu’est-ce qui a pu bien motiver certains partenaires traditionnels de l’Etat à choisir précisément cette période de difficultés sans précédent pour exprimer une si mauvaise volonté à l’accompagner à sauver la campagne agricole ? Car ces fournisseurs habituels ont imposé des exigences quasiment impossibles à satisfaire dans l’immédiat.

Voici ces conditions : l’apurement des arriérés de subvention au titre des campagnes agricoles de 2019, 2020 et 2021; le paiement au comptant de la subvention 2022 sans cautions techniques, ce qui n’est pas conforme au manuel de gestion de la subvention; et la cession du prix du sac de 50kg à au moins 55.000 FCFA.

Le point du placement des engrais

Toguna Agro Industries : sur une quantité totale 1841 tonnes d’engrais minéraux attribuée, 1942 tonnes ont été mis en place, soit un taux de placement de 105%. Cependant le fournisseur a constitué plus de stocks dans certains bassins de production (ORM 166%) pour se désengager dans d’autres (DRA de Nioro et Nara 0%) ;

Société Mohamed Alhousseni Maïga : sur une quantité totale de 328 tonnes attribuées, elle a constitué 146 tonnes, soit 45% ;

Société Mali Sènè Jigui : sur une quantité totale de 160 tonnes attribuées, elle a constitué 160 tonnes, soit 100% des stocks ;

Société DPA SA : sur une quantité totale de 2 725 tonnes, elle a constitué 162 tonnes, soit 6% ;

SGFS : sur une quantité totale de 1494 tonnes, elle a constitué 321 tonnes, soit 21% ;

Planète distribution : sur une quantité totale de 6360 tonnes attribuées, elle a constitué 1794 tonnes, soit 28% ;

Sewa Agro business : sur une quantité totale de 489 tonnes, elle a constitué 285 tonnes, soit 58% ;

Global Commerce : sur une quantité totale de 700 tonnes, elle a constitué 300 tonnes 43% ;

GIB Sarl : sur une quantité totale de 2576 tonnes, 679 tonnes ont été constituées, soit 26% ;

FAD services : sur une quantité totale 15 tonnes attribuées, le fournisseur a constitué 15 tonnes, soit 100% ;

Ely KO2 : sur une quantité totale de 2000 tonnes, elle a constitué 1425 tonnes, soit 71% ;

Société Salah Touré : sur une quantité totale de 647 tonnes, elle a constitué 250 tonnes, soit 39% ;

Société Houloulou : sur une quantité totale de 694 tonnes, elle a constitué 340 tonnes, soit 49% ;

Société Gnoumani SA : sur une quantité totale de 3472 tonnes, elle a constitué 3000 tonnes, soit 46%.

